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Kabine yarın toplanıyor! Yeni tedbirler gelecek mi? Kısmı kapanma devam edecek mi?

15 Nisan tarihinde toplanan kabine sonrasında başlayan kısmi kapanma devam ederken, kabine yarın bir kez daha toplanacak. Yeni tedbirler gelecek mi? Kısmı kapanma devam edecek mi? kabinenin masasın önemli konular var

24 Nisan 2021 Cumartesi 11:12
Kabine yarın toplanıyor! Yeni tedbirler gelecek mi? Kısmı kapanma devam edecek mi?
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Türkiye'de 15 Nisan günü yapılan kabine toplantısı sonrasında kısmı kapanma dönemi başlamış ve bu kapsamda başlayan normalleşme ile birlikt esnetilen kısıtlalar tekrardan sıkılaştırıldı.

Kısmı kapanma döneminde 10 gün geri kalırken, vaka sayıları, hastaneye yatış oranları ve diğer tüm veriler dikkatli bir şekilde analiz ediliyor.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın kabinesini topluyor, Kabinede kısmi kapanma döneminde geride 10 gün kalırken, koronavirüs ile mücadele, vaka sayıları,  tedbirlerin esnetilmesi yada sertleşmesi gibi konular görüşülüp karara bağlanacak.

Tam kapanma olacak mı?

Kabinenin görüşeceği diğer bir önemli konu ise tam kapanma durumu olacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın toplantıda kısmi kapanma döneminde vaka sayılarının seyri ile ilgili olarak sunum yapması ve buna göre tam kapanma kararının yada kısmı kapanmaya devam kararının çıkması bekleniyor.

Sağlık Bakanı Koca'nın sunumundan sonra kısmi kapanma sürecinin verileri analiz edilecek. Tedbirlerin tabloya nasıl yansıdığına bakılacak. Nüfusa oranlı il vaka haritası üzerinde yeniden değerlendirme yapılacak.




Son Güncelleme: 24.04.2021 11:12
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Anahtar Kelimeler:
Tam Kapanma Olacak Mı?Kısmi KapanmaKabine Toplantısı
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