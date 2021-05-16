Kabine yarın toplanıyor! Gündem 1 Haziran sonrası olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tam kapanmanın sona ereceği yarın kabinesini topluyor. Tüm bakanların katılacağı kabine toplantısında gündem 1 Haziran sonrasında izlenecek yol haritası ve alınacak tedbirler konuşulacak.

Ayrıca kabinede 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasındaki tam kapanma sürecinin vaka sayılarına etkisi gündeme alınacak ve konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kabineye sunum yapacak.

1 Haziran tarihine kadar kademeli normalleşme devam edecek

Öte yandan bugün İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre 17 Mayıs - 1 Haziran tarihleri arasında kademeli normalleşme başlayacak ve bu kapsamda devam edilecek.

1 Haziran sonrası uygulanacak tedbirler netleşecek

Yarın yapılacak kabine toplantısında 1 Haziran sonrasındaki yol haritası ve turizm sezonundaki yeni tedbirler görüşülüp, karara bağlanacak.

Toplantıda, esnafın durumu da masaya yatırılacak. Normalleşme adımları kapsamında iş yerlerinin açık kalması için atılacak adımlar değerlendirilecek.

Aşılama süreci de ele alınacak

Dün Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere Türkiye'de birinci ve ikinci doz koronavirüs aşısı olanların toplam sayısı 25 milyonu geçti. Ayrıca Sinovac ve BioNTech aşılarının ardından Rusya'nın Sputnik V aşısı da yakında kullanılmaya başlanacak. Bu çerçevede toplantıda, Türkiye'deki son durum ve aşı tedarikindeki yol haritası üzerinde de durulacak, yerli aşı çalışmaları ele alınacak.