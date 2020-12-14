Kabine toplantısında hangi konular görüşülecek? 14 gün sokağa çıkma yasağı mı gelecek?

COVID-19 salgını vaka ve ölüm sayılarındaki artışla beraber 14 gün sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Sorusu da gündeme geldi. Bilim Kurulu tarafından henüz böyle bir açıklama gelmemesiyle birlikte, Prof. Dr. Kemalettin Aydın’dan konu ile alakalı önemli açıklamalar geldi. Ayrıca bugün yapılacak olan Kabine Toplantısı öncesinde gözler yapılacak resmi açıklamaya çevrildi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, şuan ki durumumuzu “Köprüden önceki son çıkış” olarak adlandırdı. Ayrıca Kemalettin Aydın, 14 günlük sokağa çıkma yasağı ile ilgili de şunları söyledi:

“Şu anda alınan tedbirleri tam kapanmadan önceki son adım olarak düşünmeliyiz. Eğer bu adımlarda başarı sağlayamazsak diğer ülkelerde olduğu gibi 14 gün boyunca tam kapanma yaşayabiliriz.”

Aralık ayının ikinci yarısından itibaren, başta İstanbul İl’i olmak üzere toplumsal bağışıklığın devreye girmesini beklediğini dile getiren Kemalettin Aydın, “Bu, toplumun neredeyse yarısını kapsayan bir kesiminin, virüsle karşılaşma ya da virüs ile infekte olacağı için virüsün yayılım hızının belli bölgelerde düşüşe geçeceği anlamına geliyor. Kısıtlama kuralları, toplumsal ve aşı bağışıklığı ile beraber Ocak ayından sonra özellikle İstanbul, Bursa, Ankara, Kocaeli ve İzmir gibi illerde salgının yayılma hızının durağanlaşıp aşağıya doğru bir inişe geçeceği öngörüşündeyim.”

Yurt genelinde uygulanacak olan 14 günlük sokağa çıkma yasağı bilindiği gibi Bakanlar Kurulu kararı ile alınıyor. Bu yüzden gözler bugün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında yapılacak açıklamaya çevrildi.