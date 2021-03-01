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Kabine Toplantısında hangi kararlar alındı? Cumhurbaşkanı Erdoğan kararları açıkladı mı?

Bugün yapılan Kabine Toplantısı sonrasında Recep Tayyip Erdoğan normalleşme süreci ile alakalı olarak alınan kararları açıkladı. Vaka sayılarına göre şehirlerin sınıflandırıldığını ve risk durumuna göre bazı şehirlerde kısıtlamaların kalkacağını, bazı şehirlerde ise devam edeceğini söyledi. Tüm detaylar haberimizde.

01 Mart 2021 Pazartesi 19:33
Kabine Toplantısında hangi kararlar alındı? Cumhurbaşkanı Erdoğan kararları açıkladı mı?
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Tüm Türkiye’nin gözü yapılacak olan Kabine Toplantısı ve alınacak kararlarda idi. Normalleşme süreci ile ilgili olarak yeni kararlar bu toplantıda alınacak ve koronavirüs ile ilgili tüm detaylar tartışılacak. Kabine Toplantısı ardından Bakanlar Kurulu alınan kararları duyurdu. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yaptı

Çeşitli kriterlere göre şehirleri sınıflandırdıklarını söyleyen Erdoğan, her şehri vaka durumuna göre renklere göre ayırdıklarını söyledi. Her hafta risk tablosuna göre şehirler değerlendirilmeye alınacak ve valiliklere bağlı olan il hıfzısıhha kurumu yeni düzenlemeler yapabilecek.

Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada‘ Tedbirlerin sıkılaştırılması veya gevşetilmesi kararı iyileşme veya kötüleşme oranına göre verilecek.Normalleşme sürecinin prensipte nasıl yapılacağını kapsamlı olarak görüştük. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkaacak, yüksek ve çok yüksek  illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek.Akşam 21.00 sabah 05.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması sürecek.  Düşük ve orta riskli şehirlerde eğitim öğretime başlanma kararı alındı.Risk durumu yüksek olan  illerde sadece liselerde yüz yüze sınavlar yapılacak.Restoran, kafetarya, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yerler çok yüksek riskli iller dışında sabah 07.00 ile akşam 19.00 arasında faaliyetlerini %50 sınırlama ile sürdürecektir’ ifadelerini kullandı.

Bu ifadelerin yanı sıra 65 yaş üstü kişiler ve 20 yaş altı kişiler için de yasakların düşük risk ve orta riskli şehirlerde kalktığını söyleyen Erdoğan, yüksek ve çok yüksek riskli olan şehirlerde yasakların devam edeceğini söyledi.



Son Güncelleme: 01.03.2021 19:33
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Anahtar Kelimeler:
Kabine ToplantısıNormalleşme SüreciErdoğan
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