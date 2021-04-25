Kabine Toplantısı tarihi belli mi? Yeni kısıtlamalar getirilecek mi?

Kabine Toplantısı tarihi belli oldu mu?

Gözler tekrar Beştepe’de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında düzenlenecek Kabine Toplantısı’na çevrildi. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir araya gelecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın sunum yapması planlanan toplantıda, tedbirlerin vaka sayılarına yansıması,yeni tedbirlerin getirilip getirilmeyeceği, mevcut olan tedbirlerin ne zamana kadar devam edeceği konuları görüşülecek. Toplantıya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ilk defa katılım sağlayacak. Toplantıda Coronavirüs ile mücadelede alınan tedbirlerin sonuçları,aşı tedariği,yerli aşı çalışmaları ve aşı takvimi konularının dışında Irak’ın kuzeyine yapılan operasyon başta olarak ülke gündemindeki çeşitli konuların da tartışılacağı söyleniyor.

Toplantı tarihi ne zaman?

Kabinede hangi konular ele alınacak?

Beştepe’de yapılacak toplantının tarihi henüz belli değil. Fakat son gerçekleştirilen toplantı 13 Nisan’da idi. Toplantı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 2 saat 45 dk boyunca devam etmişti. Toplantıdan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan ayının ilk 2 haftasında kısmi kapanma uygulanacağını söylemişti. Daha önce yapılan açıklamalarda kabinenin 2 haftada bir toplanacağı da belirtilmişti. Bu sebeple toplantının 26 Nisan’da gerçekleştirileceği düşünülüyor.

Türkiye genelinde uygulanan kısmi kapanmanın sürüp sürmeyeceği öncelikli olarak tartışılacak. Kabinede iki hafta sürecek daha katı tedbirlerin kararının alınabileceği söyleniyor. Kabine de kalabalık yerler ve alışveriş merkezlerinin kapatılmasına dair kararların alınabileceği de belirtildi. Bu sebeple Ramazan Bayramı’nda 4 günlük sokağa çıkma yasağı da olabilir.

Yeni kararlar açıklanacak

Fahrettin Koca’nın sunum yapması planlandığı görüşmede, tedbirlerin vaka sayılarına yansıması, yeni tedbirlere ihtiyaç olup olmadığı, uygulanan tedbirlerin hangi tarihe kadar devam edeceği gibi konular ele alınacak. İthal aşıda tedarik süreci, Rus Sputnik V aşısı ile ilgili yaşanan gelişmeler, yerli aşı çalışmalarında gelinen son durum da toplantının konuları arasına yer alacak. Toplantıda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın da sunum yapacağı düşünülmekte. Akar’ın yurt içi ve yurt dışında devam eden terörle mücadele operasyonlarının yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetlerince ırak’ın kuzeyinde Metina ve Avaşin- Basyan bölgelerinde bulunan teröristlere karşı düzenlenen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarına dair kabineyi bilgilendirmesi de beklenenler arasında yerini alıyor.

Dış işleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da sunum yaparak, dış gelişmeler ile 27-29 Nisan’da BM öncülüğünde, Kıbrıslı taraflar ve garanatör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin de katılımı ile yapılacak 5+1 formatındaki gayriresmi Kıbrıs konulu konferanstan evvel bilgilendirme yapması bekleniyor. Ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ta bir sunum gerçekleştirecek.

