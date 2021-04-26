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Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?

Geçtiğimiz haftalarda alınan kararlar kapsamında yapılan kısmi kapanmanın süresi bugün doluyor. Yeni kararların verileceği Kabine Toplantısı ise bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde gerçekleşecek. İşte detaylar...

26 Nisan 2021 Pazartesi 16:29
Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda kabine toplantısı ardından iki haftalık kısmi kapanma sürecinin başladığını açıklamıştı. Erdoğan, vaka sayılarında düşüş yaşanmadığı takdirde sert önlemlere geçiş yapılabileceğini de dile getirmişti. İki haftalık kısmi kapanmanın bugün sonra ermesi ile yeni kararlar açıklanacak. Vatandaşlar ise açıklamanın ne zaman yapılacağını merak ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?

 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bu akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önderliğinde toplanacak. Toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın da açıklamalar yapması bekleniyor. Açıklamalarda tedbirlerin vaka sayılarına etkileri, vaka sayılarındaki durum, yeni önlemler gibi konular ana başlıklar olacak. Kabine toplantısında yeni isimler de olacak. Göreve yeni atanan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş toplantıda yer alacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı kararlarını saat 19.30-20.00 arasında kamuoyuna duyuracak.

Kabine Toplantısında alınacak muhtemel kararlar

  • Toplantıda ülke gündeminde yer alan Covid-9 ile mücadelede alınan tedbirlerin gidişatı, aşılanmaların sonuçları, yerli aşı çalışmaları ve bunların yanı sıra Kuzey Irak’ta düzenlenen operasyon konularının ele alınacağı tahminler arasında.
  • Diğer tahminlerden biri de üç haftalık kapanma kararının alınabileceği tahmini. Bunun yanı sıra hızlı aşılamada hedeflerden biri. Verilecek kapanmanın üretim yapan yerler, marketler, gıda zincirleri dışında tüm işletmeleri kapsayacağı düşünülüyor.
  • Vaka sayılarında istenilen seviyeye düşülmemesi nedeni ile tam kapanma da gündemde yer alıyor. Kapanmanın bayramı kapsayacağı da tahminler arasında.
  • Kısmi kapanmanın devam edip etmeyeceği toplantıda tartışılacak konular arasında yer alıyor.
  • Kabinede, kalabalık yerler ve AVM’lerin kapatılmasına yönelik yeni kararların alınabileceği kaydediliyor. Bu nedenle Ramazan Bayramı’nda 4 günlük sokağa çıkma yasağı da seçenekler arasında.
  • Gündemde yer alacak maddelerden biri de ithal aşıda tedarik süreci, Rus Sputnik V aşısına ilişkin gelişmeler olacak.

Geçtiğimiz sene tam kapanmada neler oldu?

Covid-19’un Türkiye’de ilk vakası 11 Mart 2020 tarihinde görülmüştü. Bunun ardından birtakım önlemler alındı. Bu önlemler:

  • Öncelikle tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, tavena, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süre kapatıldı. 65 yaş ve üstüne kısıtlama getirildi.
  • Marketlerin çalışma saatlerine ve müşteri sayılarına düzenleme getirildi. Toplu taşıma araçlarında %50 kapasite ile yolcu alma kararı verildi. THY’nin uçuşları nisan ve mayıs ayında durduruldu daha sonra kademeli olarak tekrar açıldı. Cuma günü ve kandil gecesi camiler cemaate kapandı.
  • Bunların yanı sıra 16 Mart 2020 tarihi itibari ile ilkokul, Ortaokul, lise eğitimlerine önce 1 hafta, üniversitelere ise 2 hafta ara verildi. 23 Mart 2020 tarihinden itibaren de uzaktan eğitim sistemine geçiş yapıldı.
  • Salgının seyri kötüye gittiği için ülke genelinde sokağa çıkma yasakları ve tam kapanma yapıldı. İller arası seyahate kısıtlama geldi. Kamuda da mesai saatleri değişti.



Son Güncelleme: 26.04.2021 16:29
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Anahtar Kelimeler:
KabinetoplantısıÖnlemlerKapanmaCumhurbaşkanı
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