İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Trafik sigorta tazminatıyla ilgili kanun teklifi TBMM'de kabul edildi!
Son Dakika
Trafik sigorta tazminatıyla ilgili kanun...
Vergi, ceza ve prim borçları.. Hepsi siliniyor!
Son Dakika
Vergi, ceza ve prim borçları.....
Kaan Yıldırım'dan Hadise hakkında flaş açıklama!
Kaan Yıldırım'dan Hadise hakkında flaş...
BioNTech aşısı yüzde kaç oranında koruyor? Yan etkileri neler?
Son Dakika
BioNTech aşısı yüzde kaç oranında...

Kabine toplantısı sona erdi! Sokak kısıtlamaları kalktı mı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantı sonrasında açıklamalarda bulundu.En merak edilen kısıtlamalar konusunda merak edilen sorulara açıklık getirdi.

21 Haziran 2021 Pazartesi 20:36
Kabine toplantısı sona erdi! Sokak kısıtlamaları kalktı mı
Takip Et:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunarak merak edilen sorulara açıklık getirdi.

NATO ZİRVESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan  NATO konusunda Türkiye’nin NATO’ya karşı tüm sorumluluklarını yerine getirdiğini  söyleyerek NATO zirvesi boyunca gerçekleştirilen görüşmelerde dayanışma ruhuna vurgu yaptıklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı  Erdoğan, Türkiye'nin tek talebinin, siyasi ve ekonomik her alandaki egemenlik haklarına saygı duyulmasını, terör örgütleriyle yürüttüğü mücadeleye destek verilmesini istedi.

BIDEN AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ile olumlu ve yapıcı bir temelde yeni bir dönemin kapılarının aralandığına inandıklarını vurguladı. ABD ile diyalog kanallarının her düzeyde güçlendirmek suretiyle Biden ile yakalanan güzel iklimi, ülkelerin bakımından maksimum faydaya dönüştürmekte kararlı olduklarını iletti.

Açıklamalarına devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden ile görüşmelerinde ABD ile üstünden gelinemeyecek hiçbir meselenin bulunmadığı konusunda mutabık kaldıklarını ifade etti.

KDV DESTEĞİ HAKKINDA

KDV destekleri ile ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan Turizm sektörüne verdikleri KDV desteğini 1 ay daha uzatacaklarını açıkladı. Sürekli yükselen yem fiyatları ile ilgili de, salgının kuraklık nedeniyle yem, hububat ve et fiyatlarını aşırı yükseltmesine izin vermeyeceklerini anlattı.

Öte yandan TMO'yu en etkin şekilde devreye sokarak uygun fiyatlı yem ham maddesi satışını temmuz ayında başlanılacağını açıkladı.

Sanayi sektöründeki kayıtlı istihdam, 4 milyon 700 bin sınırına dayanarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştıklarını Hububat ile et, süt, yem fiyatlarını aşırı şekilde yükseltmeye çalışanlara ise asla izin vermeyeceklerinin belirtti

.SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan merakla beklenen kısıtlamalara yönelik 1 Temmuz'da başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarının tümüyle kaldırılacağını açıklayarak 1 Temmuz itibarıyla, toplu taşımada yaş sınırının da kaldırılacağını ve Müzikle ilgili sınırlamaların ise 24.00'e çekildiğini duyurdu.

AŞI ÇAĞRISI

Herkesi aşı olmaya çağıran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hedeflerinin birkaç hafta içerisinde aşılamayı 18 yaş üzerindeki nüfusumuzun tamamına açmak olduğunu söyledi. Sıırası gelen herkesin aşı olması hayati öneme sahip olduğunu ,vatandaşlardan, aşı konusundaki manipülasyonlara itibar etmemelerini, bu konuda bilim insanlarına kulak vermelerini istediğini söyledi.

YENİ TEDBİRLER AÇIKLANDI

Şehirler arası seyahat kısıtlamalarıyla şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamaların sona erdiğini 1 temmuz itibariyle Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçileceğini açıkladı.

 


Son Güncelleme: 21.06.2021 20:36
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kabine ToplantısıAçıklama1 Temmuz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pazar günü sokağa çıkma yasağı devam edecek mi?
Pazar günü sokağa çıkma yasağı devam edecek mi?
Yasaklar ne zaman bitecek? Normal hayata ne zaman döneceğiz? Tüm yasakların kalkacağı tarih açıklandı!
Yasaklar ne zaman bitecek? Normal hayata ne zaman döneceğiz? Tüm yasakların kalkacağı tarih açıklandı!
Save a Dog bağışı gündemde. Nasıl bağış yapılır?
Save a Dog bağışı gündemde. Nasıl bağış yapılır?
The Bodrum By Paramount Hotel kimin, sahibi kimdir?
The Bodrum By Paramount Hotel kimin, sahibi kimdir?
Ankara liseleri taban puanları 2021! Ankara'da bulunan liselerin yüzdelik dilimleri 2021
Ankara liseleri taban puanları 2021! Ankara'da bulunan liselerin yüzdelik dilimleri 2021
Doktor Hüseyin kimdir? Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Doktor Hüseyin” kod adlı terorist Selman Bozkır öldürüldü!
Doktor Hüseyin kimdir? Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Doktor Hüseyin” kod adlı terorist Selman Bozkır öldürüldü!

Popüler Haberler

Rüyada boğulmak ne demektir? Boğulmak rüyasının tabiri ve anlamı
Hacet namazı nedir? Hacet namazı nasıl kılınır, hangi dualar okunur?
Ptt emekli kredisi nasıl alınır? 2021 PTT emekli kredi kampanyaları
21 Haziran 2021 Pazartesi Show TV yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
21 Haziran 2021 Pazartesi Kanal D yayın akışı Kanal D kanalında bugün neler var?
TV'de bugün hangi maç var, hangi kanalda yayınlanıyor? 21 Haziran 2021 Pazartesi
Rüyada adet kanaması görmek ne anlama gelir? Rüyada adet kanaması görmenin anlamı
Devlet hastaneleri diş teli takar mı? 2021 Devlette diş teli tedavisi fiyatları
Sihirli Annem dizisi Çilek kimdir? Belinay Süvari kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Şebnem Dönmez kimdir, nerede doğmuştur? Şebnem Dönmez evli mi? Şebnem Dönmez kaç yaşında?
LGS'ye girmeden lise tercihi yapılır mı? Sınavsız alan liseler var mı, hangileri?
Pembe Mutlu kim? Kaç yaşında?
Survivor 2021 112. bölüm fragmanı 6 Haziran 2021 Pazar TV 8
Tolga Çıklaçiftçi kim? Kaç yaşında? Tolga Çıklaçiftçi'nin biyografisi!
Beyaz Show ne zaman başlayacak? Beyaz'dan sevindiren haber
Sicil affı uygulayan ve kredi veren bankalar hangileri? 2021 Kredi sicil affı başvuru işlemleri
TRT Spor'da 21 Haziran 2021 Pazartesi tarihinde ne var? TRT Spor 21 Haziran 2021 Pazartesi günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
SGK emekli kaplıca tedavisi karşılayan kaplıcalar hangileri 2021
50.000 TL ayda ne kadar faiz geliri getirir? 21 Haziran 2021 Pazartesi Hangi banka ne kadar kazanç verir?
Küsüf namazı nedir, nasıl kılınır? Küsüf namazı hükmü nedir?
Ferrari Purosangue modeli ne zaman satışa sunulacak, fiyatı belli oldu mu?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.