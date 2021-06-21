Kabine toplantısı sona erdi! Sokak kısıtlamaları kalktı mı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunarak merak edilen sorulara açıklık getirdi.

NATO ZİRVESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO konusunda Türkiye’nin NATO’ya karşı tüm sorumluluklarını yerine getirdiğini söyleyerek NATO zirvesi boyunca gerçekleştirilen görüşmelerde dayanışma ruhuna vurgu yaptıklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin tek talebinin, siyasi ve ekonomik her alandaki egemenlik haklarına saygı duyulmasını, terör örgütleriyle yürüttüğü mücadeleye destek verilmesini istedi.

BIDEN AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ile olumlu ve yapıcı bir temelde yeni bir dönemin kapılarının aralandığına inandıklarını vurguladı. ABD ile diyalog kanallarının her düzeyde güçlendirmek suretiyle Biden ile yakalanan güzel iklimi, ülkelerin bakımından maksimum faydaya dönüştürmekte kararlı olduklarını iletti.

Açıklamalarına devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden ile görüşmelerinde ABD ile üstünden gelinemeyecek hiçbir meselenin bulunmadığı konusunda mutabık kaldıklarını ifade etti.

KDV DESTEĞİ HAKKINDA

KDV destekleri ile ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan Turizm sektörüne verdikleri KDV desteğini 1 ay daha uzatacaklarını açıkladı. Sürekli yükselen yem fiyatları ile ilgili de, salgının kuraklık nedeniyle yem, hububat ve et fiyatlarını aşırı yükseltmesine izin vermeyeceklerini anlattı.

Öte yandan TMO'yu en etkin şekilde devreye sokarak uygun fiyatlı yem ham maddesi satışını temmuz ayında başlanılacağını açıkladı.

Sanayi sektöründeki kayıtlı istihdam, 4 milyon 700 bin sınırına dayanarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştıklarını Hububat ile et, süt, yem fiyatlarını aşırı şekilde yükseltmeye çalışanlara ise asla izin vermeyeceklerinin belirtti

.SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan merakla beklenen kısıtlamalara yönelik 1 Temmuz'da başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarının tümüyle kaldırılacağını açıklayarak 1 Temmuz itibarıyla, toplu taşımada yaş sınırının da kaldırılacağını ve Müzikle ilgili sınırlamaların ise 24.00'e çekildiğini duyurdu.

AŞI ÇAĞRISI

Herkesi aşı olmaya çağıran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hedeflerinin birkaç hafta içerisinde aşılamayı 18 yaş üzerindeki nüfusumuzun tamamına açmak olduğunu söyledi. Sıırası gelen herkesin aşı olması hayati öneme sahip olduğunu ,vatandaşlardan, aşı konusundaki manipülasyonlara itibar etmemelerini, bu konuda bilim insanlarına kulak vermelerini istediğini söyledi.

YENİ TEDBİRLER AÇIKLANDI

Şehirler arası seyahat kısıtlamalarıyla şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamaların sona erdiğini 1 temmuz itibariyle Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçileceğini açıkladı.