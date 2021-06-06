Kabine toplantısı neden öne çekildi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Haziran Pazartesi günü NATO Liderlerinin Zirvesi’ne katılmak üzere Belçika’nın başkenti Bürsel’e gidecek. Bunun üzerine iki hafta bir düzenlenen kabine toplantısına gecikme olmaması adına toplantı tarihi öne çekildi. Toplantı 10 Haziran Perşembe günü gerçekleştirilecek.

Kabine toplantısında baş konu olan koronavirüs salgını için tedbirlerin kısıtlamaların hakkında yeni kararlar alınması bekleniyor. Kademeli normalleşmenin ilk adımları atılması halinde vaka ve vefat sayılarına göre kısıtlamalarda genişletilmeler bilgisi verilmişti. Aşılamada son durum hakkında Türkiye’nin ne durum da olacağı da konuşulacaktır. Herkesin merakla beklediği yerli aşı hakkında gerekli açıklamalarda yapılacak.

Ekonomik gelişmelerinde konuşulacağı toplantı da güvenlik önlemleri ve terörle mücadele operasyonları üzerine durulacak. NATO zirvesine gidilmeden ön politikaya ait değerlendirmeler de yapılacağı biliniyor.

NATO liderler zirvesi

Belçika’nın başkenti Brüksel’de gerçekleşecek NATO Karargahı 14 Haziran günü gerçekleştirilecek. NATO zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Loe Biden ile görüşmeler yapılacak. Merakla beklenen zirveler buluşmasında konuşulacak konularda öngörülüyor.