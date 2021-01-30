Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, toplantı konuları neler? Sokağa çıkma yasağı kısıtlaması kalkar mı? Toplantı kararları ne zaman açıklanacak?

Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak?

Üç haftalık aradan sonra Kabine Toplantısı, pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığı ile yapılacak. Toplantıda; 81 ilin son durumu, kısıtlamalar, aşı çalışmaları, gıda ücretlerindeki artışlar, okulların eğitime açılma durumu ve dış ilişkiler konuşulacak.

Sokağa çıkma kısıtlaması sona erecek mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen günlerde “Kısıtlamalar ne zaman bitecek?” sorusuna “Kabine’de değerlendireceğiz” yanıtını vermişti. Bu cevap gözleri toplantıda konuşulacaklara çevirdi.

Kabine Toplantı’sında ele alınacak konular

Elde bulunan bilgiler ve Bilim Kurulu’nun tavsiyelerine bakılarak; uygulanan kısıtlamaların nasıl ve ne kadar devam edeceğine, kısıtlamalarda esneklik yapılıp yapılmayacağına karar verilecek.

Devam eden aşılama ve aşı temin çalışmaları, verilen siparişler değerlendirilecek. Çin’den gelen aşıların uygulanması ve test süreci devam ederken Rus Sputnik aşısının da Türkiye’de üretilmesi için anlaşmaya varılması konuşulacak. Ayrı yerli aşı geliştirme çalışmalarında gelinen son nokta da görüşülecek.

Pandeminin ekonomiye olan olumsuz etkilerini azaltmak için atılacak adımlar da toplantıda ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazından çıktığında bu konuyla ilgili gelen soruya “Vatandaşın ezilmesine tahammül edemeyiz” diye cevap vermişti.

Pandemi sürecinde uzaktan yapılan eğitim de gündemde bulunan konular içinde. Toplantıda eğitime yüz yüze mi yoksa uzaktan mı devam edileceği de konuşulacak konular arasında yer alıyor.

Hukuk ile ekonomi alanında ki reform çalışmalarıyla, terör ile mücadele gibi iç gelişmeler ve AB ve ABD ile ilişkiler, Yunanistan ile yapılan istikşafi görüşmeler, Doğu Akdeniz, Dağlık Karabağ, Libya ve Suriye gibi dış politika başlıkları da toplantının gündeminde yer alacak