Türkiye'de 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında uygulanan tam kapanma süreci sonrasında kademeli normalleşme için 1 Haziran tarihi işaret edilmişti.
Türkiye'de 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren başlayacak olan kademeli normalleşmenin yol haritasının ise kabine toplantısında netleşmesi ve kamuoyuna duyurulması bekleniyor. Peki kabine toplantısı ne zaman yapılacak ?
Kabine toplantısı ne zaman yapılacak?
Okullarda telafi eğitimi gündeme gelecek
Ayrıca kabinede Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un okulların durumuyla ilgili olarak bilgilendirme yapması ve kabinede telafi eğitimi, yüz yüze eğitim gibi kritik konularında konuşulup, karara bağlanacağı ifade edildi.
Kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kamuoyuna açıklama yapması bekleniyor.