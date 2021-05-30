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Kabine toplantısı ne zaman yapılacak?

Türkiye'de 1 Haziran tarihinde başlayacak olan kademeli normalleşmenin detaylarının görüşülüp karara bağlanacağı kabine toplantısı ne zaman yapılacak ?

30 Mayıs 2021 Pazar 16:37
Kabine toplantısı ne zaman yapılacak?
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Türkiye'de 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında uygulanan tam kapanma süreci sonrasında kademeli normalleşme için 1 Haziran tarihi işaret edilmişti.

Türkiye'de 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren başlayacak olan kademeli normalleşmenin yol haritasının ise kabine toplantısında netleşmesi ve kamuoyuna duyurulması bekleniyor. Peki kabine toplantısı ne zaman yapılacak ?

Kabine toplantısı ne zaman yapılacak?

1 Haziran sonrasında başlayacak olan kademeli normalleşmenin detaylarının belli olacağı kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 31 Mayıs 2021 Pazartesi günü yapılacak. Toplantıda korona virüs vaka sayılarının, aşılama sürecinin, 1 Haziran tarihinde hangi işletmelerin hangi şartlarda açılacağı gibi konuların görüşülüp karara bağlanması bekleniyor.

Okullarda telafi eğitimi gündeme gelecek

Ayrıca kabinede Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un okulların durumuyla ilgili olarak bilgilendirme yapması ve kabinede telafi eğitimi, yüz yüze eğitim gibi kritik konularında konuşulup, karara bağlanacağı ifade edildi.

Kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kamuoyuna açıklama yapması bekleniyor.


Son Güncelleme: 30.05.2021 16:37
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