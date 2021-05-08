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Kabine toplantısı ne zaman yapılacak ?

Türkiye tam kapanma sürecinde 9.güne girerken,sürecin uzayıp uzamayacağı sorusunun netleşeceği kabine toplantısı için geri sayım başladı. Milyonlarca vatandaş tam kapanma sürecinin akıbetinin belli olacağı kabine toplantısının yapılacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki Kabine toplantısın ne zaman yapılacak ?

08 Mayıs 2021 Cumartesi 00:18
Kabine toplantısı ne zaman yapılacak ?
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Geçtiğimiz kabine toplantısında alınan karar gereği 29 Nisan günü ülke genelinde tam kapanma süreci başladı. 

Tam kapanma sürecinin 9. gününe girilirken, ramazan bayramı sonrasında bitecek olan tam kapanma sürecinin devam edip etmeyeceği ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkalığından yapılacak olan kabine toplantısında belli olacak. Peki kabine toplantısı ne zaman yapılacak ?

Kabine toplantısı ne zaman yapılacak ?

Milyonlarca vatandaş tam kapanmanın 17 Mayıs sonrasında devam edip etmeyeceğinin netlik kazanacağı kabine toplantısının tarihini araştırırken, kabinenin toplanacağı tarih belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan pandemi ile mücadele ettiğimiz bu süreçte kabinesini 15 gün arayla topluyor. Tam kapanma kararının alındığı son toplantı 26 Nisan 2021 tarihinde yapılmıştı. Sonraki kabine toplantısının ise 10 Mayıs Pazartesi günü yapılması bekleniyor.

Kabine toplantısı sonrasında Erdoğan'ın alınan  kararları kamuoyuna canlı olarak açıklaması bekleniyor.

 




Son Güncelleme: 08.05.2021 00:18
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Kabine Toplantısı Ne ZamanKabineTam Kapanma
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