Geçtiğimiz kabine toplantısında alınan karar gereği 29 Nisan günü ülke genelinde tam kapanma süreci başladı.
Tam kapanma sürecinin 9. gününe girilirken, ramazan bayramı sonrasında bitecek olan tam kapanma sürecinin devam edip etmeyeceği ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkalığından yapılacak olan kabine toplantısında belli olacak. Peki kabine toplantısı ne zaman yapılacak ?
Kabine toplantısı ne zaman yapılacak ?
Kabine toplantısı sonrasında Erdoğan'ın alınan kararları kamuoyuna canlı olarak açıklaması bekleniyor.
Son Güncelleme: 08.05.2021 00:18