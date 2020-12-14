Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Kabine toplantısında hangi konular görüşülecek?

Kabine Toplantısı Ne Zaman Yapılacak? Neler Konuşulacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kabine toplantısı yapılacak. Toplantıda hangi konuların konuşulacağı ve görüşmenin ne kadar süreceği gibi sorular vatandaşlar ve kamuoyu tarafından merak ediliyor. İşte detaylar..

Cumhurbaşkanlığı kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugğn 15.00’te toplanacak. Toplantının gündemindeki ana başlıklar: aşı çalışmaları, virüsle mücadele ve yapılacak kira desteği olacak.

Virüsle Mücadele Değerlendirmesi Yapılacak

Kabine toplantısında gündem, ortalığı kasıp kavuran koronavirüsle mücadeleyi de kapsayacak. Virüsle mücadelede ne durumdayız, son iki haftadır uygulanan kısıtlama çalışmalarının salgının durumuna etkisi ne oldu, virüsün seyri ne durumda gibi sorular sorulacak. Sokağa çıkma kısıtlamalarından aşı çalışmalarına, eğitimden ekonomiye bütün durumlarımız ve gündemde yer alan her şey konuşulacak.

Bakan, Sunum Yapacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 14 günün vaka sayılarını belirten tabloyla ilgili kabineye ayrıntılı bir sunum yapacak. Koronavirüsle mücadelede alınan önlemlerin, vaka ve ölüm sayılarına etkisini, büyükşehirlerdeki son durumun ne olduğunu ve yerli aşı çalışmalarını kapsamlı bir şekilde, soru işareti kalmaması amacıyla tüm ayrıntılarıyla değerlendirecek.

Sokağa çıkma yasağı uygulamasının 4 gün olarak uygulanması, şu an gündemde yer alan yılbaşı ile ilgili kararın da salgının önümüzdeki günlerde ne şekilde seyredeceğine bağlı olarak, bir sonraki kabine toplantısında bunun kararının verilmesi bekleniyor.

Aşı Çalışmalarındaki Durumumuz Konuşulacak

Yapılacak olan kabine toplantısında ayrıca, Çin’den sipariş edilen aşıların uygulanması, uygulanacağı süreç ile ilgili sorular ve detaylar da konuşulacak. Yerli aşı çalışmaları değerlendirilerek gözden geçirilecek.

Kira Düzenlemesi Geliyor

Geçtiğimiz cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bahsetmiş olduğu kiralarda yapılacak düzenleme bugünkü toplantıda tüm ayrıntıları ile ele alınacak. Erdoğan yaptığı konuşma esnasında “Gelecek kabine toplantısını bekleyin” demişti. Erdoğan’ın bu sözüyle gözler bugünkü toplantıda yapılacak açıklamalara çevrildi.