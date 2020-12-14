İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Almanya, koronaya karşı virüsü bloke eden ilaç geliştirdi
Son Dakika
Almanya, koronaya karşı virüsü bloke...
Çocukluk dizisi erken final yapıyor
Çocukluk dizisi erken final yapıyor
Kabine toplanıyor! Eğitim başta olmak üzere önemli konular karara bağlanacak
Son Dakika
Kabine toplanıyor! Eğitim başta olmak...
Ankara'da feci olay! İnşaat alanında 2 işçi göçük altında kaldı
Son Dakika
Ankara'da feci olay! İnşaat alanında...

Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Kabine toplantısında hangi konular görüşülecek?

Geçtiğimiz kabine toplantısından bu yana virüsle ilgili değişikliklere gidilmişti. Bununla birlikte gündemde olan bir aşı mevzusu ve kira desteği ile ilgili durumlar söz konusuydu. Bugün yapılacak olan toplantıda hem aşı, hem virüs hem de genel gündemde olan konularla ilgili kamuoyu ve vatandaşların merak ettiği sorulara cevap verilecek.

14 Aralık 2020 Pazartesi 15:24
Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Kabine toplantısında hangi konular görüşülecek?
Takip Et:

Kabine Toplantısı Ne Zaman Yapılacak? Neler Konuşulacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kabine toplantısı yapılacak. Toplantıda hangi konuların konuşulacağı ve görüşmenin ne kadar süreceği gibi sorular vatandaşlar ve kamuoyu tarafından merak ediliyor. İşte detaylar..

Cumhurbaşkanlığı kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugğn 15.00’te toplanacak. Toplantının gündemindeki ana başlıklar: aşı çalışmaları, virüsle mücadele ve yapılacak kira desteği olacak.

Virüsle Mücadele Değerlendirmesi Yapılacak

Kabine toplantısında gündem, ortalığı kasıp kavuran koronavirüsle mücadeleyi de kapsayacak. Virüsle mücadelede ne durumdayız, son iki haftadır uygulanan kısıtlama çalışmalarının salgının durumuna etkisi ne oldu, virüsün seyri ne durumda gibi sorular sorulacak. Sokağa çıkma kısıtlamalarından aşı çalışmalarına, eğitimden ekonomiye bütün durumlarımız ve gündemde yer alan her şey konuşulacak.

Bakan, Sunum Yapacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 14 günün vaka sayılarını belirten tabloyla ilgili kabineye ayrıntılı bir sunum yapacak. Koronavirüsle mücadelede alınan önlemlerin, vaka ve ölüm sayılarına etkisini, büyükşehirlerdeki son durumun ne olduğunu ve yerli aşı çalışmalarını kapsamlı bir şekilde, soru işareti kalmaması amacıyla tüm ayrıntılarıyla değerlendirecek.

Sokağa çıkma yasağı uygulamasının 4 gün olarak uygulanması, şu an gündemde yer alan yılbaşı ile ilgili kararın da salgının önümüzdeki günlerde ne şekilde seyredeceğine bağlı olarak, bir sonraki kabine toplantısında bunun kararının verilmesi bekleniyor.

Aşı Çalışmalarındaki Durumumuz Konuşulacak

Yapılacak olan kabine toplantısında ayrıca, Çin’den sipariş edilen aşıların uygulanması, uygulanacağı süreç ile ilgili sorular ve detaylar da konuşulacak. Yerli aşı çalışmaları değerlendirilerek gözden geçirilecek.

Kira Düzenlemesi Geliyor

Geçtiğimiz cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bahsetmiş olduğu kiralarda yapılacak düzenleme bugünkü toplantıda tüm ayrıntıları ile ele alınacak. Erdoğan yaptığı konuşma esnasında “Gelecek kabine toplantısını bekleyin” demişti. Erdoğan’ın bu sözüyle gözler bugünkü toplantıda yapılacak açıklamalara çevrildi.

 



Son Güncelleme: 14.12.2020 15:24
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsTayyip ErdoğanKabine ToplantısıAşı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adana'da ailesini rehin alan genç evlerini ateşe verdi
Adana'da ailesini rehin alan genç evlerini ateşe verdi
Yargıtay'dan maske takmama cezasına son nokta!
Yargıtay'dan maske takmama cezasına son nokta!
Bakan Selçuk mesleğe yeni başlayan öğretmenin maaşını açıkladı
Bakan Selçuk mesleğe yeni başlayan öğretmenin maaşını açıkladı
Bakan Selçuk, 'Öğretmen başına düşen öğrenci sayımız; ilköğretimde 28'den 16'ya, ortaöğretimde de 18'den 11'e düştü'
Bakan Selçuk, 'Öğretmen başına düşen öğrenci sayımız; ilköğretimde 28'den 16'ya, ortaöğretimde de 18'den 11'e düştü'
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 66 gözaltı
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 66 gözaltı
İstanbul'da denizden erkek cesedi çıkarıldı
İstanbul'da denizden erkek cesedi çıkarıldı

Popüler Haberler

Kalıcı makyaj yaptırmak zararlı mı? 2020 Kalıcı makyaj hakkında bilmeniz gerekenler
E-Devlet abonelik iptal başvurusu detayları
TV'de nostalji rüzgarları! Yeniden yayınlanacak olan diziler hangileri? Hangi 10 dizi yeniden yayınlanacak?
A101 Marketde satılan Piranha tablet özellikleri ve kullanıcı yorumları
Bankaların 6 ay ödemesiz bisiklet kredisi
Beni Bırakma Firuze karakterini kim canlandırıyor? Hazal Eylül Çelik biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
Ayak bileği burkulmasına ne iyi gelir? Ayak bileği burkulmasında ne yapmalıyız?
Banka konut kredisi faiz oranları ve vadeye göre taksit ve geri ödeme tutarları
Bim Anker A3331 kablosuz kulaklık özellikleri ve ürün incelemesi
Green card başvurusu ne zaman sona eriyor? Green card başvurusu için pasaport gerekli mi?
Netflix’e nasıl üye olurum? Netflix'in en iyi dizi ve film önerileri
BBVA nedir? Garanti BBVA'nın anlamı ne?
MEB Öğretmenlerin İl Dışı Atama ve Yer Değiştirme Başvuruları Ne Zaman Başlayacak?
Selefilik görüşü nedir? Selefi kime denilir? Selefilik en çok hangi ülkelerde yaygındır?
İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
Tozkoparan yeni sezonda diziye yeni katılacak ve diziden ayrılacak isimler!
Altın hesabı nedir, nasıl açılır? Aralık 2020 Vadeli ve vadesiz altın hesabı ile avantajlı bankalar hangileridir?
Aralık 2020 AGİ dahil asgari ücret ödemesi belli oldu! Çocuk sayısı, eşinin çalışma durumuna göre AGİ hesaplaması
Kimlik numarası ile ehliyet sorgulama işlemi nasıl yapılır? 2020
Akbank Direkt Belgesiz İmzasız 10 Bin TL
Yılbaşında yasak var mı? Yılbaşı sokağa çıkma yasağı 4 gün mü olacak?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.