Kabine toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak?

Son yapılannda 18 günlük tam kapanma kararı alınmıştı. Kabine toplantısında önemli kararlar alındığı için vatandaşlarımız kabine toplantısının ne zaman yapılacağını merak ediyor. Kabine toplantısı ne zaman yapılacak, kabine toplantısı hangi gün yapılacak sorularının yanıtları intenet üzerinden aranmaya başlandı.

Vatandaşlarımızın en çok araştırdı konuların başında yeni kabine toplantısını ne zaman yapılacağı konusu geliyor. Yetkili makamlar tarafından yapılan açıklamalar doğrultusunda tam kapanma kararının açıklandığı bir önceki kabine toplantısı 26 Nisan 2021 tarihinde yapılmıştı. Yeni kabine toplantısının ne zaman yapılacağına dair herhangi bir resmi açıklama gelmedi. Yeni kabine toplantısı ile alakalı yeni bir açıklama geldiği takdirde sizlerle paylaşacağız. Konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.