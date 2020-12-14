Kabine toplantısı ne zaman bitecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?

Kabine Toplantısının Bitiş Saati Nedir

Kabine toplantısı 14 Aralık Pazartesi günü saat 15:00’te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde başladı. Toplantıda masaya yatırılacak olan ana gündem maddesi ise son dönemlerde artışa geçen covid-19 vaka sayıları olacak. Toplantının bitişi ise saat 19:00 olarak belirlendi. Toplantıdan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan alınan kararlar hakkında açıklamada bulunacak.

Covid-19 süreci için yeni önlemler alınacak mı?

Toplantının içeriğinde, alınmış olan covid-19 önlemlerinin ve kısıtlamalarının salgının üzerinde ne denli etkili olduğuna dair görüş alıverişleri yapılacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından bir sunum yapılacağı da beklenmekte.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “vaka sayılarının hedeflenin altına düşüşünden sonra kısıtlamaların ortadan kaldırılacağı” hakkındaki açıklamalarının ardından, sahadakilerin topladığı veriler incelenecek. Bu çerçeveden bakıldığında bazı kısıtlamaların esnetileceği ve yeni önlemlerin alınacağı beklenmekte. Bunların arasında yaklaşmakta olan yılbaşı etkinliklerine yönelik kısıtlamaların da olması bekleniyor.

ESNAF İÇİN DESTEKLER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda bir açıklama yaptı; esnaflar için kiraların düzenleneceğini belirtti, “Çiftçi ve esnafımızı asla unutmadık. Kiralarda düzenlemelere gideceğiz, yapılacak olan düzenlemeleri de kısa zamanda, yüksek ihtimal ile Kabine Toplantısından sonra açıklayacağız.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan bu açıklamanın ardından vatandaş bugün gerçekleşen kabine toplantısına odaklandı. Çiftçi bireylerin 5 milyar Türk lirasına yakın bir borcu bulunması ve bu nedenle haciz ile burun buruna gelmeleri, çiftçiler için bir destek düzenlemesini gereksinim haline getirdi. Mecliste yaşanan bütçe görüşmelerinin de, 5 partinin ortaklaşa, bir arada hareket etmesiyle yeni bir düzenleme yapılacağı beklenilmekte. Kabine toplantısında kredi, kira ve yapılandırmaların görüşüleceği bekleniyor.

BİR ÖNCEKİ TOPLANTIDA HANGİ KARARLARA VARILDI?

1)Bütün illerde, Valilerin belirleyeceği şekilde kamu kurumları ve kuruluşlarının mesai başlama ve bitişlerinin 02 Aralık 2020 Çarşamba gününden sonrasında saat 10.00 ile 16.00 arasında olması ve personel servislerinin de bu çalışma saatlerinin ışığında görev yapması.

2)Yüzme havuzları, saunalar, hamamlar, lunaparklar ve masaj salonlarının çalışmalarının durdurulması. Ganyan, milli piyango ve iddia bayilerinin içeriye müşteri almamak şartı ile sade kupon ve ganyan oyunlarını oynatması.

3)65 yaşında ve 65 yaşın üzerinde olanlar ve 20 yaşının altında olan vatandaşların; 18 Kasım 2020 tarihinde 19161 sayılı Genelge kapsamında belirlenmiş olan saatlerin arasında (10:00 ile 13:00 ve 13:00 ile 16:00 saatlerinde) otobüs, metro ve minibüs gibi toplu taşıma araçlarının kullanım kısıtlamaları.

4)Şehir içinde yaşanan toplu taşıma araçlarındaki yoğunluğu azaltmak için alınacak olan önlemler (sefer sayılarının daha fazla olması, denetimlerin artması gibi) İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları tarafından belirlenecek.

5)Cenaze nazlarında vefat edenin yakınları ile beraber maksimum 30 kişi tarafından kılınabilmesi. Düğünün gelin ve damadın yakınları dahil olmak üzere maksimum 30 kişinin eşliğinde yapılması ve aynı şekilde nikahlarında 30 kişi ile yapılması.

6)Kış sebebi ile kapalı alanlarda vakit geçirme oranları artacaktır. Evlere misafirliğe gitmek ve misafir almak virüsün bulaşma hızını arttıracaktır. Bunun için evlerin içerisinde mevlid, taziye ve yılbaşı partisi gibi belirli bir topluluk oluşturacak etkinliğe izin verilmemesi ve evlere misafir edilmemesinin vatandaşlara hatırlatması.

7)Bütün Alışveriş Merkezlerinde, semt pazarlarında; bir arada bulunabilecek olan insan sayısının İl ve İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları tarafından belirlenmesi.(hepsine farklı farklı) Ayrıyeten alışveriş merkezlerinde ve semt pazarlarında önceden belirlenmiş olan kuralların ve önlemlerin takip sorumluluklarının gerekli bölümler tarafından eksiksiz bir şekilde idare edilmesi. AVM gibi alanlara HES kodsuz girişin önüne geçilmesi. Yani AVM’ler sadece HES kodu ile müşteri alacaktır. Pazarlar ise zabıtaların gözetimi altında olacak.

8)İl ve İlçe Hıfzıssıhha Kurulları tarafından gerek görüldüğü taktirde insanların kalabalıklaştığı caddelerin, meydanların ve park gibi alanlarda aynı anda ne kadar insanın bulunacağının belirlenmesi. Bunun için gerekli görülen fiziki önlemlerin ve diğer tedbirlerin tamamen alınması. Anasınıflarının ve anaokullarının çalışmalarını durdurması.

9)50’nin üzerinde işçisi bulunan işyerlerinin; işyeri doktorunun gözetimi, mevcut olarak görev yapmakta olan iş güvenliği uzmanı ya da görevlendirilen bir görevli tarafından pandemi önlemlerinin alınması ve uygulanması.