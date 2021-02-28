Kabine toplantısı kararları saat kaçta açıklanacak? 1 Mart 2021 Pazartesi Kabine toplantısı tarihi ve saati

Vatandaşlar 1 Mart normalleşme süreci ile ilgili meraklı bekleyişlerini sürdürüyor. Herkes normalleşme adımlarının nasıl atılacağını araştırıyor. Vatandaşların kimisi okullarla ilgili bilgi edinmek isterken kimileri de hafta sonlarında uygulanan yasaklar ile ilgili bilgi almak istiyor.
Kabine toplantısı ne zaman ve saat kaçta yapılacak?
Kabine toplantısının hangi saatte yapılacağı daha açıklanmadı. Konu ile ilgili açıklama yapıldığı zaman sizleri bilgilendireceğiz.
Son Güncelleme: 28.02.2021 23:19