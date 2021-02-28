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Kabine toplantısı kararları saat kaçta açıklanacak? 1 Mart 2021 Pazartesi Kabine toplantısı tarihi ve saati

Vatandaş kabine toplantısı merakla beklemeyi sürdürüyor. Kabine toplantısı ne zaman ve saat kaçta yapılacağı sıkça sorulan sorular arasında yer alıyor. Kabine toplantısında alınacak kararları biran evvel öğrenme isteğinde olan vatandaş, hangi kararlar alınacağını merak etmekte. Peki kabine toplantısı ne zaman ve saat kaçta yapılacak?

28 Şubat 2021 Pazar 23:19
Kabine toplantısı kararları saat kaçta açıklanacak? 1 Mart 2021 Pazartesi Kabine toplantısı tarihi ve saati
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Vatandaşlar 1 Mart normalleşme süreci ile ilgili meraklı bekleyişlerini sürdürüyor. Herkes normalleşme adımlarının nasıl atılacağını araştırıyor. Vatandaşların kimisi okullarla ilgili bilgi edinmek isterken kimileri de hafta sonlarında uygulanan yasaklar ile ilgili bilgi almak istiyor.

Kabine toplantısı ne zaman ve saat kaçta yapılacak?

1 Mart 2021 Pazartesi günü kabine toplantısı gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nce alınacak kararlar doğrultusunda bütün iller içinde bulunduğu ilan edilen risk grubu seviyesine göre belirlenmiş olan kurallar doğrultusunda Hıfzıssıhha Kurullarımızca gereken adımlar atılacak.

Kabine toplantısının hangi saatte yapılacağı daha açıklanmadı. Konu ile ilgili açıklama yapıldığı zaman sizleri bilgilendireceğiz.



Son Güncelleme: 28.02.2021 23:19
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Kabine ToplantısıKararlarıSaat KaçtaNe Zaman
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