İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Emeklinin bayram ikramiyesine ne kadar zam gelecek ?
Emeklinin bayram ikramiyesine ne kadar...
Erdoğan kabinesini topluyor! Gündem ramazan tedbirleri
Son Dakika
Erdoğan kabinesini topluyor! Gündem ramazan...
Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklaması için son 3 gün!
Son Dakika
Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklaması...
Bakan Selçuk duyurdu! Üniversite öğrencilerine devlet desteği..
Son Dakika
Bakan Selçuk duyurdu! Üniversite öğrencilerine...

Kabine toplantısı kararları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Toplantı ne zaman biter?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? Kabine toplantısı ne zaman başlayıp ne zaman sona erecek? Koronavirüs ile mücadelede ülke çapında yükselişe geçen vakaların durdurulması yönünde yapılacak olan Kabine toplantısını vatandaşlarımız büyük bir ilgi ile takip ediyor.

13 Nisan 2021 Salı 18:14
Kabine toplantısı kararları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Toplantı ne zaman biter?
Takip Et:

Cumhurbaşkanı ne zaman açıklamada bulunacak? Kabine toplantısı ne zaman sona erer? Soruları merak ediliyor. Ülke çapında yükselişe geçen vaka sayısına önlem alınması için ramazan ayı içerisinde tam kapanma yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu.

Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? Kabine toplantısı ne zaman biter?

Cumhurbaşkanının ne zaman açıklama yapacağına ilişkin araştırmalar artış göstermiş vaziyette. Koronavirüs tedbirlerinde değişiklik olacağı düşüncesine kapılan vatandaşlarımız, cumhurbaşkanının ne zaman ve saat kaçta açıklama yapacağını araştırmaya başladı.

Kabine toplantısı ne zaman?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında 13 Nisan Salı Beştepe Külliyesi'nde kabine toplantısı düzenlenecek. Bu akşam düzenlenecek olan kabine toplantısının 20:00 ile 21:00 saatleri arasında sona ermesi düşünülüyor.

Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 13 Nisan Salı günü saat 21:00'de açıklamalarda bulunması düşünülüyor.

 



Son Güncelleme: 13.04.2021 18:14
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kabine ToplantısıCumhurbaşkanıErdoğan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Süper Loto sonuçları 13 Nisan Salı Süper Loto çekiliş sorgulama ekranı!
Süper Loto sonuçları 13 Nisan Salı Süper Loto çekiliş sorgulama ekranı!
Metropolitan Sanat Müzesi nerede, hangi ülkede, ne zaman açıldı?
Metropolitan Sanat Müzesi nerede, hangi ülkede, ne zaman açıldı?
Esnek çalışma kimler için geçerli olacak? Hangi kamu kurumları esnek çalışmaya geçecek?
Esnek çalışma kimler için geçerli olacak? Hangi kamu kurumları esnek çalışmaya geçecek?
En düşük emekli maaşı 1800 TL'ye yükselebilir! Emekliye seyyanen zam konusu gündeme geldi
En düşük emekli maaşı 1800 TL'ye yükselebilir! Emekliye seyyanen zam konusu gündeme geldi
Corona virüs denizden bulaşır mı? Denize girerken neye dikkat etmeliyiz?
Corona virüs denizden bulaşır mı? Denize girerken neye dikkat etmeliyiz?
Birçok bankaya borcu olana QNB Finansbank yüzde 0,79 faizli borç transfer kredisi
Birçok bankaya borcu olana QNB Finansbank yüzde 0,79 faizli borç transfer kredisi

Popüler Haberler

Baraj dizisi Ayşe kimdir? Hira Su Yıldız nerelidir?
Masumlar Apartmanı dizisi Gamze kimdir? Gerçek adı ne? Gökçe Aydın oynadığı diziler
Baraj dizisinde Nermin karakterine Nezaket Erden hayat veriyor
Baraj dizisi final mi yapıyor, bitecek mi? Baraj dizisi final tarihi belli oldu mu?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Bahar ölüyor mu? Pelin Akil EDHO'dan ayrılacak mı?
Masumlar Apartmanı dizisindeki Esra karakteri kimdir?
Masumlar Apartmanı dizisinde Esat karakterine Uğur Uzunel hayat veriyor
Doğan Baba Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan neden ayrıldı, dizide neden yok? Ali Sürmeli EDHO'dan ayrıldı mı?
Masumlar Apartmanı Esat karakterini kim canlandırıyor? Uğur Uzunel kimdir?
Hekimoğlu dizi oyuncusu Ceren kimdir? Gizem Erman Soysaldı hakkında bilgiler
Peygamber Efendimizin sahur duası nedir?
Rüyada arı sokması görmek anlamı nedir, neye yorumlanır? arı sokması görme rüyasının tabiri, ne anlama geldiği
Devletin öğrencilere verdiği para yardımları nelerdir? 2021 Hangi şartlarda öğrenci yardımı ve devlet bursu alınabilir?
SSK'lı, EYT'li, Bağkur'lu, emekli olamayan kişiler SGK'dan toplu para alabiliyor!
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Korkut Ata karakterini kim canlandırıyor? Ertuğrul Postoğlu kimdir?
Masumlar Apartmanı dizisinde Gülben karakterini Merve Dizdar canlandırıyor
Baraj dizisi Meryem kimdir? Kübra Dilara'nın hayatı ve rol aldığı yapımlar
Masumlar Apartmanı dizisi Ege kimdir? Gerçek adı nedir? Emir Özden nereli, yaşı kaç?
13 Nisan 2021 Salı koronavirüs tablosu açıklandı 13 Nisan 2021 Salı Türkiye'de bugünkü vaka sayısı
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisi Didem kimdir? Gizem Arıkan'ın yer aldığı diziler
Menajerimi Ara Emrah kimdir? Semi Sırtıkkızıl kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.