Kabine toplantısı kararları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Toplantı ne zaman biter?

Cumhurbaşkanı ne zaman açıklamada bulunacak? Kabine toplantısı ne zaman sona erer? Soruları merak ediliyor. Ülke çapında yükselişe geçen vaka sayısına önlem alınması için ramazan ayı içerisinde tam kapanma yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu.

Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? Kabine toplantısı ne zaman biter?

Cumhurbaşkanının ne zaman açıklama yapacağına ilişkin araştırmalar artış göstermiş vaziyette. Koronavirüs tedbirlerinde değişiklik olacağı düşüncesine kapılan vatandaşlarımız, cumhurbaşkanının ne zaman ve saat kaçta açıklama yapacağını araştırmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında 13 Nisan Salı Beştepe Külliyesi'nde kabine toplantısı düzenlenecek. Bu akşam düzenlenecek olan kabine toplantısının 20:00 ile 21:00 saatleri arasında sona ermesi düşünülüyor.

Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 13 Nisan Salı günü saat 21:00'de açıklamalarda bulunması düşünülüyor.