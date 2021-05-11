Kabine toplantısı kararları ne zaman açıklanacak?

İnsanlar uzun bir süredir evlerinde tam kapanma sürecini tamamlamak üzereler. Artık merak ediliyor ki yeni normalleşme süreci ne gibi bir durumda devam edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta sonunda yaptığı konuşmada bu konu hakkında "yeni normalleşme takviminin önümüzdeki kabine toplantısında ele alacağız" sözlerini yansıtarak vatandaşa bir umut aşılamıştı. Bu durumdan anlaşılacağı nitekim tüm yasaklar bir andan kalkmayıp kademeli bir şekilde durumun ve vaka sayılarının seyrine göre değişim gösterileceği kestirilmektedir.

Covid-19 tablolarını kapanmadan öncekine göre karşılaştırıp baktığımızda anlaşılıyor ki tam kapanma süreci etkili olmuştur. 50'bin vakadan 13 bine kadar düşme gerçekleşti. Bu vatandaşın her kesimi bir umut ışığı oldu. Gözlerse tekrar normalleşme sürecine evrilirken Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrasında normalleşme takviminin halka da yansıtılacağını duyurdu.

17 Mayıs kademeli normalleşme takvimi detayları

Aşılama durumunun henüz tamamlanmamasını da düşünürsek tam kapanmanın bitiminde hemen yasakların kalmayacağı da meçhul. Normalleşme döneminin başlangıcını vaka sayılarının 10 binin altına düşmesiyle başlanma olanağı vardır. Tabi ki bu durum karşısında önce ufak işletmeler daha sonraysa eğitim durumları gözetilecektir. Fakat düğün taziye gibi kalabalıkların geçen seneki gibi bir süreçte ilerleyeceği kesin olarak saptanmaktadır.