Kabine toplantısı hangi tarihte düzenlenecek? Normalleşme sürecine ilk adım ne zaman atılacak, hangi gün başlayacak?

Türkiye koronavirüsle savaşmaya devam ediyor. Koronavirüs salgınıyla mücadele alanında son kabine toplantısında yeni sürecin 1 Mart’la beraber yeni bir sürecin başlayacağını ve salgının seyrinin il düzeyinde takip edileceği ve bu süreçte önlemlerin uygulanacağı duyuruldu. Kabine toplantısı hangi tarihte? Normalleşme ne zaman, hangi gün başlayacak?

Kabine toplantısı ne zaman? Normalleşme ne zaman?

Kabine toplantısı 1 Mart Pazartesi günü yapılacak., o akşamki kabine toplantısının sonunda bir açıklama yapacak. Kabine toplantısının ardından açıklanacak genel normalleşme adımları sonrasında ülkemizde uygulanacak olan yen, tedbirlerin ve normalleşme süreci hakkında bilgi verilecek.

Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından belirlenen kriterlere göre yapılan değerlendirme kapsamında 4 farklı risk grubu (düşük, orta, yüksek, çok yüksek) tespit edilerek bunlara göre uygulanacak önlem seviyeleri Cumhurbaşkanlığı kabinesinde risk gruplarının belirlenmesi bekleniyor.

Kabine toplantısında ayrıca 4 farklı risk seviyesine göre eğitim ve öğretimle ilgili düzenlemeler de belirlenecektir, bu nedenle 1 Mart 2021 Pazartesi günü Mevcut uygulama yürürlüktedir (15 Şubat'tan beri; köyler ve seyrek nüfuslu yerleşim yerleri, ortaokulların tüm kademelerinde ve imam hatiplerinde bütün seviyelerinde ve tüm bağımsız resmi anaokulu ve özel eğitim anaokullarıyla birlikte özel okul öncesi eğitim kurumlarında hafta içerisinde 5 gün yüz yüze eğitimin olması, 22 Ocak tarihinden itibaren uygulanmakta olan; 8 ve 12. sınıf öğrencileriyle mezun olanlar için isteğe bağlı açılan destekleme ve yetiştirme kurslarının yüz yüze devam ettirilmesi) sürdürülecek ve alınan kararlar doğrultusunda yeni uygulama 2 Mart 2021 Salı günü başlayacak.