Kabine Toplantısı hakkında merak edilenler normalleşme süreci başlıyor mu?

Kabine Toplantısı 1 Haziran sonrası düzenlenmesi ile kararlar verilecek. Normalleşme takvimi maddeler olarak belirlenecek. Önceden yetkililer tarafından açıklanan karar üzerine 15 günde bir olarak toplanılması belirlendi. Bunun üzerine tedbirlerin belirlenmesi ile Kabine Toplantısı 31 Mayıs’ ta yapılacaktır.

Kafeler ne zaman açılacak?

Koronavirüs tedbirleri doğrultusunda kalabalık alanların kapatılması ve sadece paket servisi yapılacağına karar verilmişti. Bunun üzerine yeni düzenlenecek Kabine Toplantısın da 1 Haziran günü itibariyle kafeler ve restoranlar açılmasına karar verilecek.

Düğün salonları ne zaman açılacak?

Yüz yüze eğitime geçilecek mi?

31 Mayıs da düzenlenecek Kabine Toplantısının sonucunda düğün salonlarının belli oranda ve kısıtlı şekilde açılacağı da gündem de yer aldı. Düğünlerin ilk önce açık alanların açılması daha sonra kapalı alanları faaliyete geçmesi bekleniyor. Düğünlerde misafirlerin salonun kapasitesine göre alınacağı da biliniyor.

Covid-19 tedbirleri içerisinde eğitimde de yüz yüze eğitim kaldırılacak uzaktan eğitime geçildi. Eğitim de yeni bir hayata geçilmesi ise Kabine Toplantısı neticesinde belirlenecek. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un yaptığı açıklama şu şekildedir ; ‘’Biz telafi eğitiminin haziran ayı başında başlamasını ve yüz yüze olmasını istiyoruz’’ diyerek açıklamalarda bulundu.