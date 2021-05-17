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Kabine Toplantısı bugün düzenlenecek! Hangi konular konuşulacak?

Kabine Toplantısı bugün düzenlenecek! Hangi konular konuşulacak? Covid-19 ile mücadele kapsamında alınacak yeni tedbirler merak edilmektedir. İşte merak edilen toplantı hakkında detaylar...

17 Mayıs 2021 Pazartesi 08:59
Kabine Toplantısı bugün düzenlenecek! Hangi konular konuşulacak?
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlık ettiği Kabine Toplantısı bugün düzenlenecek. Toplantıda 1 Haziran tarihine kadar olan aşamalı devam edecek normalleşme adımlarının ele alınması bekleniyor. 1 Haziran sonrası da görüşülecek konular arasında olacak.

Toplantı bugün saat 15.00’te Beştepe’de düzenlenecek.

Toplantının asıl gündemi Covid-19 ile mücadele olacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın bir sunum yaptığı toplantıda, 17 gün süren tam kapanma sürecinin sonuçları analiz edilecek. Nüfusa oranlı il vaka haritası üzerinde değerlendirme yapılacak.

İçişleri Bakanlığı’nın dün açıkladığı plana göre kademeli normalleşme 1 Haziran’a kadar uygulanacak. Bu tarihten sonra alınacak tedbirler de konuşulacak. Toplantıda esnafın durumu hakkında değerlendirme yapılacak. Normalleşme aşamasında iş yerlerinin açık kalması için gerekenler konuşulacak.

Aşı da görüşülecek konular arasında

Covid-19 ile mücadele kapsamında ülkemizde yapılan aşı sayısı ortalama 26 milyon oldu. Sinovac ve BioNTech aşılarından sonra Rusya’nın Sputnik V aşısı da kısa süre sonra uygulanmaya başlayacak. Bu toplantıda, ülkemizdeki güncel durum ve aşı tedarikindeki aşamalar, yerli aşı çalışmaları değerlendirilecek.

Kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı tarafından yapılacak basın açıklaması bekleniyor.  


Son Güncelleme: 17.05.2021 08:59
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KabineKonular
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