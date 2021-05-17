Kabine Toplantısı bugün düzenlenecek! Hangi konular konuşulacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlık ettiği Kabine Toplantısı bugün düzenlenecek. Toplantıda 1 Haziran tarihine kadar olan aşamalı devam edecek normalleşme adımlarının ele alınması bekleniyor. 1 Haziran sonrası da görüşülecek konular arasında olacak.
Toplantı bugün saat 15.00’te Beştepe’de düzenlenecek.
İçişleri Bakanlığı’nın dün açıkladığı plana göre kademeli normalleşme 1 Haziran’a kadar uygulanacak. Bu tarihten sonra alınacak tedbirler de konuşulacak. Toplantıda esnafın durumu hakkında değerlendirme yapılacak. Normalleşme aşamasında iş yerlerinin açık kalması için gerekenler konuşulacak.
Aşı da görüşülecek konular arasında
Covid-19 ile mücadele kapsamında ülkemizde yapılan aşı sayısı ortalama 26 milyon oldu. Sinovac ve BioNTech aşılarından sonra Rusya’nın Sputnik V aşısı da kısa süre sonra uygulanmaya başlayacak. Bu toplantıda, ülkemizdeki güncel durum ve aşı tedarikindeki aşamalar, yerli aşı çalışmaları değerlendirilecek.
Kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı tarafından yapılacak basın açıklaması bekleniyor.