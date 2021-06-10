Kabine toplanıyor! Kısıtlamalar esneyecek mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün kabinesini topluyor. Tüm bakanların katılacağı toplantıda koronavirüs kısıtlamaları, kademeli normalleşme ve vaka sayılarının masaya yatırılması bekleniyor.

Kısıtlamalar esnetilecek mi?

1 Haziran tarihinde başlayan kademeli normalleşme ile birlikte vaka sayılarının dikkatle takip edildiği bu dönemde, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kabinede sunum yapması bekleniyor. Ayrıca kabinede koronavirüs ile mücadele döneminde getirilen kısıtlamaların değerlendirilmesi ve esnetilmesi gündeme gelecek.

Maske yasağı kalkacak mı?

Kabinede görüşülecek bir diğer husus ise aşılama süreci,yerli aşılamanın ilerleme süreci ve sokakta maske yasağının kaldırılıp kaldırılmayacağı hususu gündeme gelecek.