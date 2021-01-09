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Kabine Pazartesi toplanıyor! Gündem aşı ve okulların durumu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yeni yılın ilk kabine toplantısı 11 Ocak Pazartesi yapılacak. Kabinenin gündeminde aşı ve okulların durumu var.

09 Ocak 2021 Cumartesi 16:50
Kabine Pazartesi toplanıyor! Gündem aşı ve okulların durumu
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Koronavirüs salgın hastalığı ile mücadele kapsamında getirilen kısıtlamalar sürerken, kısıtlamaların salgının seyrine etkiside dikkatle takip ediliyor.

Öte yandan yeni yılın ilk kabine toplantısı 11 Ocak Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak. Toplantıda aşı, okulların durumu ve uzaktan eğitim sürecinde olan Üniversitelerin durumu görüşülecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kabine üyelerinde salgının seyri ile ilgili olarak gelinen nokta hakkında önemli paylaşımlar yapması bekleniyor.

AŞILAMA ÇALIŞMALARI GÜNDEMDE

Yılbaşına 1 gün kala Çin'den getirilen 3 milyon doz aşının test aşaması devam ederken, 14 Ocak tarihinden itibaren aşılama çalışmalarına geçilmesi planlanıyor ve bu süreçte izlenecek yol haritası ile ilgili olarak çalışmalar kabine toplantısında değerlendirilecek.Ayrıca yerli aşı çalışmaları ile ilgili olarakta çalışmaların incelenmesi bekleniyor.

OKULLARIN VE ÜNİVERSİTELERİN DURUMU ELE ALINACAK

Kabinenin bir diğer gündemi ise okulların durumu olacak, alınan karar gereği okullardaki yüz yüze eğitim faaliyetleri 15 Şubat 2021 tarihine kadar askıya alınmıştı.Yine bu kabine toplantısında devlet okullarının yanı sıra özel okullarda ve üni̇versi̇telerde yüzyüze eği̇ti̇m i̇çi̇n olası tari̇hler de li̇stelenecek. 

DIŞ POLİTİKA MASAYA YATIRILACAK

Kabi̇neni̇n gündemi̇ne dış poli̇ti̇ka başlığının da alınması bekleni̇yor. Zaferi̇n ardından Azerbaycan'daki̇ son durum, Yunani̇stan'la yaşanan Doğu Akdeni̇z geri̇li̇mi̇ de masada olacak. Suri̇ye ve Li̇bya'daki̇ geli̇şmeler de değerlendi̇ri̇lecek.



Son Güncelleme: 09.01.2021 16:50
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Anahtar Kelimeler:
AşıKabine ToplatısıOkulların Durumu
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