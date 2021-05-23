İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
21 Mayıs 2021 vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 10 binin altında
Son Dakika
21 Mayıs 2021 vaka tablosu...
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Son Dakika
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana...
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor? Uzman isimden çarpıcı yanıt
Son Dakika
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor?...
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!

Kabe imamına saldıran kişi hakkında açıklama yapıldı: Kendisinin mehdi olduğunu iddia etti

21 Mayıs Cuma günü, Mekke'deki Harem-i Şerif'te Cuma namazı esnasında bir vatandaş imama hücum etmeye kalkarak saldırmaya çalıştı. Saldırgan kendisinin Mehdi olduğunu iddia etti. İşte detaylar...

23 Mayıs 2021 Pazar 16:58
Kabe imamına saldıran kişi hakkında açıklama yapıldı: Kendisinin mehdi olduğunu iddia etti
Takip Et:

Suudi Arabistan’ın el-Vatan gazetesinden alınan bilgilere göre, geçtiğimiz Cuma günü harem-i Şerif’te hutbe esnasında bir kişi imama saldırmaya çalıştı. Olaydan sonra inceleme başlatıldı. İnceleme sonucunda saldırganın kendini Mehdi ilan ettiği belirtildi.

Saldırganın sağlık durumu inceleniyor

Yapılan haberde imama saldıran kişinin akli dengesinin yerinde olup olmadığı ve sağlık durumunun araştırıldığı belirtildi. Haberlerde daha fazla bilgiye yer verilmedi.

Cuma hutbesi esnasında imamın olduğu minbere saldırgan bir şekilde çıkmaya çalışan kişiye imamın korumaları müdahale etti. Korumalar, saldırganı yakalayarak polise teslim etti.

Suudi Arabistan’ın resmi ajansı olan SPA’dan alınan bilgilere göre saldırgan sorgulanmak için polis karakoluna götürüldü.



Son Güncelleme: 23.05.2021 16:58
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SaldırıHarem-iŞerifKabe
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Diyarbakır'da patlama mı oldu?
Diyarbakır'da patlama mı oldu?
İstinaf mahkemesi nedir? İstinaf mahkemeleri hangi davalara bakar? İstinaf mahkemeleri hakkında bilgiler
İstinaf mahkemesi nedir? İstinaf mahkemeleri hangi davalara bakar? İstinaf mahkemeleri hakkında bilgiler
Uğur Mumcu kimdir? Uğur Mumcu kaç yılında, nasıl öldürüldü? Uğur Mumcu suikastı yapanlar yakalandı mı?
Uğur Mumcu kimdir? Uğur Mumcu kaç yılında, nasıl öldürüldü? Uğur Mumcu suikastı yapanlar yakalandı mı?
Halil Falyalı kimdir? Sedat Peker'in bahsettiği Halil Falyalı ne iş yapıyor, kaç yaşıda? Halil Falyalı aslen nerelidir?
Halil Falyalı kimdir? Sedat Peker'in bahsettiği Halil Falyalı ne iş yapıyor, kaç yaşıda? Halil Falyalı aslen nerelidir?
Sedat Peker videolarını nereden çekiyor? Sedat Peker nerede, yakalandı mı?
Sedat Peker videolarını nereden çekiyor? Sedat Peker nerede, yakalandı mı?
Sedat Peker 7. videosu yayınlandı mı? Sedat Peker kaç video yayınlayacak?
Sedat Peker 7. videosu yayınlandı mı? Sedat Peker kaç video yayınlayacak?

Popüler Haberler

Zahide Yetiş'le Gelin Kaynana programına başvuru nasıl yapılır? Zahide Yetiş'le Gelin Kaynana başvuru adresi
Kağıt Ev 6. bölüm tek parça izle - Kağıt Ev son bölüm Star TV canlı izle
Günlük burç yorumları; 25 Mayıs 2021 Salı burç yorumları
Maraşlı 19. bölüm tek parça izle - Maraşlı son bölüm ATV canlı izle
Çamlıca Kulesi ne zaman hizmete açılacak? Çamlıca Kulesi açılış tarihi belli oldu!
Sedat Peker hangi otelde kalıyor? Sedat Peker kaldığı yeni otelin adı ne?
2021 Babalar gününe kaç gün kaldı? Babalar Günü ne zaman, hangi tarihe?
2021 Kurban Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor?
Pasaport deport ne demek? Deport nedir, Türkçe karşılığı ve anlamı
Çukur 129. bölüm full izle! Çukur son bölüm tek parça Show TV 24 Mayıs 2021
Twitter’da TT nasıl olunur? Twitter‘da TT olabilmek için yapılması gerekenler
Ünlü Oyuncu Serenay Sarıkaya Sosyal Medya'da Yaptığı Paylaşımlar Olay Oldu
Survivor 2021 haftanın ilk eleme adayı kim oldu?
Sol Yanım Serra kimdir? Özge Yağız biyografisi
TRT 1 canlı yayın akışı 23 Mayıs 2021 Pazar TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Gelinim Mutfakta Neslihan kim? Gelinim Mutfakta yeni yarışmacı Neslihan Beykozlu kaç yaşında, nereli?
Sadakatsiz 26 Mayıs neden yok, neden yayınlanmadı? Sadakatsiz sezon finali mi yaptı? Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman?
Kara mantar salgını nedir? Kara mantar bulaşıcı mı, nasıl bulaşır? Kara mantar hastalığı tedavisi var mı?
MB Haziran 2021 PPK faiz kararı toplantısı ne zaman?
Lille en son ne zaman şampiyon oldu, kaç şampiyonluğu var?
2021 Şampiyonlar Ligi kuraları ne zaman çekilecek? Şampiyonlar Ligi kura çekim tarihleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.