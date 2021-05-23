Kabe imamına saldıran kişi hakkında açıklama yapıldı: Kendisinin mehdi olduğunu iddia etti

Suudi Arabistan’ın el-Vatan gazetesinden alınan bilgilere göre, geçtiğimiz Cuma günü harem-i Şerif’te hutbe esnasında bir kişi imama saldırmaya çalıştı. Olaydan sonra inceleme başlatıldı. İnceleme sonucunda saldırganın kendini Mehdi ilan ettiği belirtildi.
Saldırganın sağlık durumu inceleniyor
Cuma hutbesi esnasında imamın olduğu minbere saldırgan bir şekilde çıkmaya çalışan kişiye imamın korumaları müdahale etti. Korumalar, saldırganı yakalayarak polise teslim etti.
Suudi Arabistan’ın resmi ajansı olan SPA’dan alınan bilgilere göre saldırgan sorgulanmak için polis karakoluna götürüldü.
Son Güncelleme: 23.05.2021 16:58