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Japonya’da 7,1 büyüklüğünde deprem!

Japonya’da akşam saatlerinde 7,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin meydana geldiği yerin Fukuşima eyaleti olduğu düşünülüyor.

13 Şubat 2021 Cumartesi 17:48
Japonya’da 7,1 büyüklüğünde deprem!
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Dünyanın en büyük depremlerinin ve tsunamilerinin kaydedildiği Japonya’da bugün bir deprem meydana geldi. Japonya’da bize göre saat 17.07’de, Japonya yerel saatine göre ise 23:08’de 7,1 büyüklüğünde korkutan bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 60 kilometre olarak açıklandı. Depremin Fukuşima’da meydana gelmesi tüm ülkeyi korkuttu. 

Deprem sonucunda bir tsunami meydana gelmesinden korkan halk, neyse ki bir tsunamiyle karşılaşmadı. Fukuşima’nın kıyılarında deprem sonrası sadece büyük dalgalara rastlanıldı, devlet herhangi bir tsunaminin söz konusu olmadığı açıklayarak halkı rahatlattı. Henüz enlem ve boylamları tam olarak açıklanmayan deprem sonucunda şu an elimize geçen bilgiye göre herhangi bir can veya mal kaybı söz konusu değil. Deprem Tokyo, Miyagi, İwate, Akita, Gunma, Saitama gibi birçok yeri kapsayarak ülkenin büyük bir çoğunluğunu sarstı.



Son Güncelleme: 13.02.2021 17:48
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Anahtar Kelimeler:
JaponyaDeprem7.1 Büyüklüğünde DepremFukuşimaTokyoTsunami
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