Japonya, Türkiye'den vizesiz seyahatin kaldırılmasına karar verdi

07 Ekim 2020 Çarşamba 18:31
Türkiye’den vize
siz olarak gidilebilen ülkelerden Japonya
, 1 Ekim 2020 tarihinden itibaren vizesiz seyahate son verme kararı aldı. Japon yetkililer seyahatin kaldırılmasına coronavirüs salgınını gösterirken, Japonya’ya artık turistik amaçlı seyahat yapılamayacak.
Japonya’nın Ankara Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamalarda, 1 Ekim 2020 itibariyle Japonya’ya vizeyle seyahat edilebileceği bildirildi. Japonya’ya turistin seyahatlerin yapılamayacağı ancak bütün resmi pasaportların vizeden muaf tutulacağına yer verildi.
Son Güncelleme: 07.10.2020 18:31
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