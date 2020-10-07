Japonya, Türkiye'den vizesiz seyahatin kaldırılmasına karar verdi

Türkiye’densiz olarak gidilebilen ülkelerden, 1 Ekim 2020 tarihinden itibaren vizesiz seyahate son verme kararı aldı. Japon yetkililer seyahatin kaldırılmasına coronavirüs salgınını gösterirken, Japonya’ya artık turistik amaçlı seyahat yapılamayacak.

Japonya’nın Ankara Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamalarda, 1 Ekim 2020 itibariyle Japonya’ya vizeyle seyahat edilebileceği bildirildi. Japonya’ya turistin seyahatlerin yapılamayacağı ancak bütün resmi pasaportların vizeden muaf tutulacağına yer verildi.