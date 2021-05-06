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Jandarma uzman erbaş 4. grup alımı yapılacak mı?

Koronavirüs nedeniyle girilen pandemi sürece içerisinde birçok sektörde yapılan alımlar ertelendi. Bunlardan bir tanesi olan Jandarma alımları da herkes tarafından merakla bekleniyor. Jandarma uzman erbaş alımı için 4.grubun girmesi gereken mülakat için adaylar açıklama bekliyor. Salgından dolayı alımların ertelenmesi yüzünden 4.grup adayları açıklanacak tarihleri araştırmaya başladı. İşte konu hakkında merak edilenler haberimizde

06 Mayıs 2021 Perşembe 19:40
Jandarma uzman erbaş 4. grup alımı yapılacak mı?
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Her dönem açıklanan kişi sayısı dahilinde alım yapan Jandarma uzman erbaş adayları bu sene de alımları sabırsızlıkla bekliyor. 4.grup jandarma erbaş adayları girmeleri gereken sözlü ve spor mülakatı için gerekli çalışmaları başlattı. Adayların beklediği açıklama resmi olarak hala yapılmadı. Koronavirüs nedeniyle ertelenen tarihler doğrultusunda adaylar çalışmalarına ara verdi. Tam kapanma dönemi içerisinde adayların araştırmaları ve açıklama beklentileri devamlılığını sürdürüyor.

Konu hakkında en son açıklama İçişleri Bakanı tarafından gelmişti. İşte Soylu’nun açıklaması; ‘’Bu konuda süreç devam ediyor. Covid-19 salgını nedeniyle Türkiye geneli alım yapılan her yerde eğitimlere ara verildi. Polis Akademisi eğitimleri, bekçi eğitimleri, Jandarma Sahil Güvelik Akademisi eğitimleri koşullar yüzünden yapılması gerekmekte. Önümüzde ki günlerde tekrardan bu konuyu masaya yatırarak kararlar alınacak. Adayların biraz daha beklemesi gerektiğini söyleyebilirim. Koronavirüs her sektörü derinden etkiledi’’ ifadelerinde bulundu.

Süleyman Soylu tarafından yapılacak yeni açıklamalar sabırsızlıkla bekleniyor. Jandarma erbaş alımları hakkında henüz güncel bilgiler bulunmamaktadır.

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,
  •  En az lise ve dengi okul mezunu olmak, (yurt dışında eğitim görenler denklik belgesini sisteme yükleyecektir.
  • Nüfus kaydına göre 04 Nisan 2019 tarihi itibarıyla yirmi (20) yaşından gün almış olmak ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak[04 Nisan 1999 (dahil) - 01 Ocak 1992 (dahil) tarihleri arasında doğanlar]
  • Askerlik hizmetini yapma şartı aranmamaktadır. Ancak, askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen Tablo-2'deki Nitelik Belgesinden seksen (80) puan ve üzeri not almış olmak.
  • Askerlik hizmetini yapmakta iken "Askerliğe elverişli değildir" raporu alarak terhis edilmemiş olmak
  • Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin ilk günü itibariyle, terhisinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olmak (04 Nisan 2014 tarihi ve sonrasında terhis olmak.)
  • Müracaat edecek adayların hem yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olması, hem de terhisinin üzerinden beş (5) yıldan fazla süre geçmemiş olmak,
  • Sözleşmeli erbaş ve erlerden en az üç (3) yıl görev yapmış, müteakip sözleşme süreleri içerisinde ve 01 Ocak 2019 tarihi itibari ile yirmi dokuz (29) yaşını bitirmemiş olmak, (04 Nisan 1999[dahil]- 01 Ocak 1990[dahil]tarihleri arasında doğanlar
  • Sözleşmeli erbaş ve er olarak halen görev yapanların, başvurunun son günü olan 4 Nisan 2019 tarihi ile üç (3) yılını doldurmuş ve müteakip dönem için sözleşme imzalamış olması gerekmektedir. Adaylar gelirken ilk sözleşme tarihi, sözleşme bitim tarihi ve yeni sözleşme tarihini gösterir belgeyi yanında getireceklerdir.
  • Sözleşmeli erbaş ve erlerden uzman erbaşlığa geçenlerin sözleşmeleri kendiliğinden son bulur. Uzman erbaş olarak atananlar atandığı eğitim birliğine doğrudan katılmak zorundadır. Üç (3) yılını doldurmuş, ancak müteakip dönem için sözleşmesini yenilemeyenlerin müracaatları diğer adaylar ile birlikte aynı şartlarda (27 yaş ve diğer şartlar) kabul edilebilecektir.Üç (3) yılını doldurmadan tek taraflı sözleşmesi feshedilmiş ya da ayrılmış olanların müracaatları kabul edilmeyecektir. (Söz.Erb.ve Er Kanunu 28/1A değişiklik)
  • Seçme sınavlarını başarı ile geçmek, sevk edildikleri hastanelerden TSK, J.Gn.K.lığı ve Shl.Güv.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak "Komando Uzman Erbaş Olur veya Uzman Erbaş Olur " kayıtlı sağlık raporu almış olmak,
  • En az 164 cm ve en fazla 210 cm boyunda olmak koşuluyla, kilosu Tablo-1?de Boy-Kilo Tablosunda oranları belirtilen değerler içerisinde bulunmak. (Boy uzunluğu çıplak ayakla, ağırlık ise spor şortu/eşofman ile ölçülür.)
  • Askeri öğrencilikle ilişiği kesilmemiş olmak, Türk Silahlı Kuvvetlerinde, J.Gn.K.lığında ve Sahil Güvenlik K.lığında daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak,
  • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,(Güvenlik soruşturması için adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adres bilgileri kullanılacaktır. Bu nedenle adayların halen ikamet ettiği güncel adres bilgileri, il/ilçe nüfus müdürlüklerince kullanılan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olması gerekir.),
  • Verilen ceza, ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilse veya affa uğrasa dahi; Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasniî, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçları ile askerlik hizmeti sırasında firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan suçlarından dolayı yahut 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148 inci maddesinde yazılı suçlardan mahkûm olmamak,
  • Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan adli veya askeri mahkemeler tarafından otuz (30) günden daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile mahkûm olmamak,
  • Taksirli suçlar nedeniyle altı (6) ay veya daha fazla süre ile hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm olmamak.
  • Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş, askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunmamış, tutum ve davranışları ile yasadışı siyasi, yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak.
  • Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olmak. (Göğüs kafesi ve omurgasında şekil bozukluğu bulunmamak, düz taban olmamak, vücudunun daimi açık yerlerinde, kol, ön kol ve el bölgesinde, baş-boyun bölgesinde, diz altında dövme bulunmamak, vücudunun herhangi bir yerinde kendine zarar verme işareti olan jilet, sigara yanığı izleri bulunmamak.)
  • Dilinde pelteklik, tutukluk ve kekemelik gibi konuşma özrü bulunmamak.

 




Son Güncelleme: 06.05.2021 19:40
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Anahtar Kelimeler:
JandarmaAlımKoronavirüsErtelenme
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