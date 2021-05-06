Jandarma uzman erbaş 4. grup alımı yapılacak mı?

Her dönem açıklanan kişi sayısı dahilinde alım yapan Jandarma uzman erbaş adayları bu sene de alımları sabırsızlıkla bekliyor. 4.grup jandarma erbaş adayları girmeleri gereken sözlü ve spor mülakatı için gerekli çalışmaları başlattı. Adayların beklediği açıklama resmi olarak hala yapılmadı. Koronavirüs nedeniyle ertelenen tarihler doğrultusunda adaylar çalışmalarına ara verdi. Tam kapanma dönemi içerisinde adayların araştırmaları ve açıklama beklentileri devamlılığını sürdürüyor.

Konu hakkında en son açıklama İçişleri Bakanı tarafından gelmişti. İşte Soylu’nun açıklaması; ‘’Bu konuda süreç devam ediyor. Covid-19 salgını nedeniyle Türkiye geneli alım yapılan her yerde eğitimlere ara verildi. Polis Akademisi eğitimleri, bekçi eğitimleri, Jandarma Sahil Güvelik Akademisi eğitimleri koşullar yüzünden yapılması gerekmekte. Önümüzde ki günlerde tekrardan bu konuyu masaya yatırarak kararlar alınacak. Adayların biraz daha beklemesi gerektiğini söyleyebilirim. Koronavirüs her sektörü derinden etkiledi’’ ifadelerinde bulundu.

Süleyman Soylu tarafından yapılacak yeni açıklamalar sabırsızlıkla bekleniyor. Jandarma erbaş alımları hakkında henüz güncel bilgiler bulunmamaktadır.

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?