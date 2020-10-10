Jandarma ekiplerinden sahte 1 milyon 800 bin doları piyasaya sürmek isteyen şüphelilere suçüstü

Mersin’de piyasaya sürülmeye hazırlanılan 1 milyon 800 bin sahte ABD doları ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Hatay’daki 4 şüphelinin elindeki sahte ABD dolarlarını piyasaya sürmek için müşteri aradığı istihbaratını edindi.
Faillerin kullandığı araçtaki aramalarda el çantası ve bagajda destelenen banknotlardan oluşan 1 milyon 800 bin ABD doları ve 1 para sayma makinesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Güncelleme: 10.10.2020 16:51