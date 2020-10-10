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Jandarma ekiplerinden sahte 1 milyon 800 bin doları piyasaya sürmek isteyen şüphelilere suçüstü

Mersin'de jandarma ekipleri sahte 1 milyon 800 bin doları piyasaya sürmek isteyen şüphelileri suçüstü yakaladı. Şüphelilerin kullandığı araçta el çantası ve bagajda destelenen dolarlar ile 1 para sayma makinesine el konuldu.

10 Ekim 2020 Cumartesi 16:51
Jandarma ekiplerinden sahte 1 milyon 800 bin doları piyasaya sürmek isteyen şüphelilere suçüstü
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Mersin’de piyasaya sürülmeye hazırlanılan 1 milyon 800 bin sahte ABD doları ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Hatay’daki 4 şüphelinin elindeki sahte ABD dolarlarını piyasaya sürmek için müşteri aradığı istihbaratını edindi.


Şüphelileri yakalayabilmek harekete geçen jandarma ekipleri 4 şüphelinin kimlik bilgisi ve kullandığı aracı tespit edip takip etti. Yapılan takibin sonucunda şüpheliler, elindeki sahte dolarları piyasaya sürmek için harekete geçtiği sırada jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Faillerin kullandığı araçtaki aramalarda el çantası ve bagajda destelenen banknotlardan oluşan 1 milyon 800 bin ABD doları ve 1 para sayma makinesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Son Güncelleme: 10.10.2020 16:51
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