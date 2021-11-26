İzmir'in Menemen ilçesine gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gerçekleştireceği bir dizi programlar kapsamında bugün İzmir'deydi. İl olarak Bayraklı ilçesindeki deprem konutlarını sahiplerine teslim eden Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nun açılışını gerçekleştirdi.

Burada halk ile buluşan Erdoğan daha sonra bir miting düzenlemek içinilçesine geldi. İlçeye gelir gelmez katılacağı program öncesinde vatandaşlar tarafında yoğun ilgiyle karşılandı.

Miting alanına gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada vatandaşlara selendi ve özellikle ekonomiyle ilgili önemli mesajlar verdi. Konuşmasını tamamlayan Erdoğan daha sonra engelli vatandaşlar için düzenlenen ve basına kapalı olarak yapılan bir programa katılmak için Menemen'in Tarihi Taşhan Çarşısı'na geçti. Taşhan Çarşısına gelirken bile yol üzerinde kendisini bekleyen vatandaşların sevgi seline uğrayan Erdoğan, halkı otobüsünden selamladı.