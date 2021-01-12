İzmir'e 2021'de kar yağacak mı?

Geçtiğimiz günlerde Meteoroloji Genel Müdürlüğü açıklamaları sonrasında pek çok kişi il il nerelerde kar yağacağını araştırmaya başladı. Son günlerde en merak edilen şehir ise İzmir oldu. İzmirliler 2021’de kar yağacak mı sorusunu araştırıyor.

Ülke genelinde hava sıcaklıklarının bir anda düşüşe geçmesi sonrasında kar yağışlarının başlayacağı açıklandı. Başta Marmara bölgesi olmak üzere, Kıyı Ege ve Akdeniz bölgesinde şiddetli yağış ve fırtına uyarıları yapılırken İzmir’e kar yağıp yapmayacağı merak edilmeye başlandı.

Hava durumu tahminlerine göre kuzey ve iç kesimler çok bulutlu olurken Marmara’nın kuzey batısı, Karadeniz bölgesi, Kars ve Ardahan’da yağış bekleniyor. Aynı zamanda İç Anadolu’nun Kuzey kesimlerinde belirli saatlerde yağış ve az bulutlu olacak hava tahminleri yapıldı.

Şiddetli rüzgara dikkat

İstanbul’a ne zaman kar yağacak?

Marmara, Ege ve Doğu Karadeniz için şiddetli rüzgar çağrısı yapılırken ağaç devrilmeleri ve çatı uçması konusunda dikkatli olunması gerektiği aktarıldı.

14 Ocak tarihinde Ankara’da 15 Ocak tarihinde ise İstanbul’da kar yağışı olacağı bekleniyor.

İzmir’e kar yağacak mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün İzmir için paylaştığı 5 günlük hava durumu raporlarında İzmir’de kar yağışı beklenmiyor.