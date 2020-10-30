İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı 500'ü aştı! Enkaz altındakileri arama çalışmaları sürüyor...

Saat 14.51 sularında merkez üssü İzmir Seferihisar olan ve büyüklüğü 6,6 şiddetinde ki deprem sonrasın tüm ekipler bölgede arama kurtarma çalışmalarına başladı. Üzüzcü deprem sonrasında hayatını kaybedenlerin sayısı son olarak 12 kişi açıklandı.

Öte yandan AFAD tarafından depremin yerin 16,54 km derinliğinde meydana geldiği geçtiğimiz saatlerde açıklamıştı.

İzmir tarihinde meydana gelen en büyük deprem sonrasında bölgede ki arama kurtarma faaliyetleri sürüyor. Yetkili kurum AFAD son yaptığı açıklamada 12 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini ve şu an için 522 kişininde yaralı olduğunu açıkladı.Bonova ve Bayraklı ilçelerinde binaların yıkıldığı, enkaz altında yaralıların olduğu ifade edilirken bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Diğer yandan AFAD vatandaşları hasarlı binalara girilmemesi konusunda uyarıyor.

KANDİLLİ'DEN TSUNAMİ AÇIKLAMASI!

Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, açıklamalarda bulundu. Sarsıntıların devam edeceğini ifade eden Özener, daha önce Bodrum'daki depremde olduğu gibi bu depremde de tsunaminin meydana geldiğini belirtti. Tsunami tehlikesini hala gözlemlediklerini vurgulayan Haluk Özener, artçı sarsıntıların 5.8 şiddetine kadar çıkabileceğini söyledi.