İzmir'deki depremi 15 saat önceden bildi! Twitter'da gündem oldu

Twitter’da Doğa Bilimcisi olarak tanıtan Mustafa Kılıç adlı kullanıcı, İzmir’deki depremi 15 saat önceden duyurdu.

Depremi nokta atışı bilgilerle tahmin eden Kılıç, depremin şiddetini tam olarak tahmin edemezken şiddetli bir deprem yaşanacağı uyarısında bulunmuştu.

Dün 11.30’da duyurmuştu

29 Ekim günü saat 11.30 sıralarında paylaşım yapan Kılıç, İzmir’de gecikme olmaması halinde saat 15-18 arası deprem olabileceğini açıkladı. Endişeye gerek olmadığını belirten Kılıç, deprem sayısının az olduğunu işaret ederek enerjinin birikmiş olabileceğini kaydetmişti.

Kılıç’ın depremi tahmin etmesi de sosyal medya gündemine oturdu.