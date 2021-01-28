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İzmir'de yapılan baskın sonucunda FETÖ mensubu firari eski Emniyet Müdürü yakalandı!

İzmir ilinde FETÖ’nün hücre evlerine düzenlenen operasyon sonucunda gözaltına alınan şüphelilerden, aralarında firari eski Emniyet Müdürü olan M.T’nin de yer aldığı 5 kişi tutuklandı.

28 Ocak 2021 Perşembe 08:17
İzmir'de yapılan baskın sonucunda FETÖ mensubu firari eski Emniyet Müdürü yakalandı!
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İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ile İstihbarat Şubesi ekipleri tarafından FETÖ örgütünün hücre evlerine yapılan baskın sonucu yakalanan 35 şüpheli kişiden adliyeye sevk edilmiş 21’inin 14’ü, gözaltı süresinde artışa gidilmesi için tekrar emniyete getirildi. Diğer 7 zanlıların arasında kaçak eski Emniyet Müdürü M.T’de bulunuyordu. M.T’nin içinde yer aldığı 5 kişi tutuklanırken diğer 2 kişinin adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı açıklandı. Hâlâ emniyet şubesinde bulunmakta olan 28 şüphelinin, haklarında yapılacak işlemlerden sonra adliyeye sevk edileceği bildirildi.

 

İzmir’de düzenlenen operasyon sonucunda, FETÖ’nün hücre evlerine baskın düzenlendi. 35 adrese düzenlenen baskın sonucunda aralarında firari olan eski Emniyet Müdürü M.T. ve meslekten ihraç edilen; asker, emniyet mensupları ve hakimin olduğu toplam 35 şüpheli gözaltına alındı.



Son Güncelleme: 28.01.2021 08:17
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FETÖİl Emniyet MüdürlüğüMali Suçlarla MücadeleFirari Eski Emniyet Müdürü
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