İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
İzmir'de vahşet! Emekli öğretmen kelepçe ile bağlanmış ve tüfekle öldürülmüş olarak bulundu
Son Dakika
İzmir'de vahşet! Emekli öğretmen kelepçe...
Erzurum'da otomobil, dorseli TIR'a çarptı! 5'i çocuk 7 kişi yaralandı
Erzurum'da otomobil, dorseli TIR'a çarptı!...
Evlilik vaadiyle çok sayıda kadını dolandırdığı iddia edilen kişiyi Esra Erol ortaya çıkardı
Evlilik vaadiyle çok sayıda kadını...
İzmir'de bir kişi gürültü yapan komşusunu bıçakladı
İzmir'de bir kişi gürültü yapan...

İzmir'de vahşet! Emekli öğretmen kelepçe ile bağlanmış ve tüfekle öldürülmüş olarak bulundu

İzmir'de yaşanan vahşet olayda, emekli bir öğretmen kaldığı evinde elleri kelepçe ile bağlandıktan sonra öldürülmüş halde bulundu.

20 Eylül 2020 Pazar 20:47
İzmir'de vahşet! Emekli öğretmen kelepçe ile bağlanmış ve tüfekle öldürülmüş olarak bulundu
Takip Et:

Vahşet olay İzmir Foça ilçesinde meydana geldi.

İlçe'de ikamet eden ve emekli öğretmen olduğu öğrenilen 64 yaşındaki Teyfik Y'den yakınları bir kaç gün haber alamadı. Şüphelenen aile yakınları durumu emekli öğretmenin komşularıyla paylaştı.

64 yaşındaki Teyfik Y'nin kaldığı eve giden yakınları içeri girdiğinde vahşet görüntü ile karşılaştı. Eve girenler talihsiz adamı elleri kelepçelenmiş ve vurulmuş halde yerde yatarken buldu ve durumu hemen jandarma ve 112 sağlık ekiplerine bildirdi.


Eve gelen ekipler yaptıkları ilk incelemede yaşlı öğretmenin ellerinin ve ayaklarının kelepçe ile bağlandıktan sonra silahla göğsünden vurularak öldürüldüğünü belirledi.

Sağlık ekipleri ve jandarma yaptıkları ilk incelemeden sonra emekli öğretmenin cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi.

Jandarma ise olayla ilgili olarak çok yönlü soruşturma başlattı.

Öte yandan Teyfik Y'nin normalde İzmir'de yaşadığı ancak zaman zaman dinlenmek için bağ evine gelip burda vakit geçirdiği öğrenildi.



Son Güncelleme: 20.09.2020 20:47
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
IzmirCinayet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erzurum'da otomobil, dorseli TIR'a çarptı! 5'i çocuk 7 kişi yaralandı
Erzurum'da otomobil, dorseli TIR'a çarptı! 5'i çocuk 7 kişi yaralandı
CHP Sözcüsü Faik Öztrak test sonucunun negatif çıktığını açıkladı
CHP Sözcüsü Faik Öztrak test sonucunun negatif çıktığını açıkladı
Gökçeada - Kabatepe feribot sefer saatleri revize edildi
Gökçeada - Kabatepe feribot sefer saatleri revize edildi
Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
FETÖ mahrem imamı özel okulda yakayı ele verdi
FETÖ mahrem imamı özel okulda yakayı ele verdi
Antalya Limanı açıklarında denizaltı görüldü! Turistler ilgiyle izledi
Antalya Limanı açıklarında denizaltı görüldü! Turistler ilgiyle izledi

Popüler Haberler

Akbank emekli promosyon şartları nedir? 2020 Akbank promosyon şartları
SGK uzmanlarından aylık 40 TL ödeme yaparak erken emeklilik formülü
2020-2021 üniversitelerin eğitim öğretim yılı ikinci öğretim ücretleri ne kadardır?
2020 yılı muhtaç aileler ve gençlere verilecek maddi destekler nelerdir? Eylül 2020 tarihinde yararlanılabilecek destekler
Egzama askerliğe engel mi? 2020 Egzama hastalığı olanlar asker olabilir mi?
Milangaz tüp tutarları ne kadar? 2020 Boylarına göre tüp fiyatları
MSÜ Hava Harp Okulu öğrenci alımı şartları nelerdir? 2020
Araç muayenesi öncesinde dikkat edilmesi gerekenler ve Eylül 2020 TÜVTÜRK araç muayene ücreti
Online emlak vergisi nasıl ödenir? 2020 E-devlet emlak vergisi sorgulama ve ödeme detayları
10.000 tl 1 ayda ne kadar faiz getirir? 10 BİN TL'ye verilen faiz oranları
Anthony Joshua, Ruiz rövanş maçı kazananı kim oldu? Joshua - Ruiz boks maçında neler oldu? Joshua - Ruiz boks maç özeti
SSK Rapor Sorgulama Nasıl Yapılır? SGK İş Göremezlik Rapor Durumu Sorgulama
Elektrik faturalarında yüzde 50 oranında tasarruf ve fatura düşüren öneriler!
Oyuncakçı dükkanı nasıl açılır, hangi belgeler gerekir?
Setcard nakite çevrilir mi? Setcard yüklü para nakite nasıl çevrilir?
Maliye Bakanlığı, Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı (MYUH) sınav konuları nelerdir?
Tövbeler Olsun Nazmiye Horanta kimdir? Seda Türkmen yaşı ve oynadığı diziler
MasterChef Türkiye yarışmacısı Kayhan Özekin kaç yaşında, nereli?
Vergi levhası nasıl çıkarılır? 2020 vergi levhası ne kadar sürede çıkar?
SGK rapor parası hesaba ne zaman yatar? Rapor parası nereden çekilir?
Engelli sağlık kurulu raporu doğrulama işlemleri nelerdir? 2020 engelli sağlık kurulu raporu sorgulama

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.