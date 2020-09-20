İzmir'de vahşet! Emekli öğretmen kelepçe ile bağlanmış ve tüfekle öldürülmüş olarak bulundu

Vahşet olay İzmir Foça ilçesinde meydana geldi.

İlçe'de ikamet eden ve emekli öğretmen olduğu öğrenilen 64 yaşındaki Teyfik Y'den yakınları bir kaç gün haber alamadı. Şüphelenen aile yakınları durumu emekli öğretmenin komşularıyla paylaştı.

64 yaşındaki Teyfik Y'nin kaldığı eve giden yakınları içeri girdiğinde vahşet görüntü ile karşılaştı. Eve girenler talihsiz adamı elleri kelepçelenmiş ve vurulmuş halde yerde yatarken buldu ve durumu hemen jandarma ve 112 sağlık ekiplerine bildirdi.

Eve gelen ekipler yaptıkları ilk incelemede yaşlı öğretmenin ellerinin ve ayaklarının kelepçe ile bağlandıktan sonra silahla göğsünden vurularak öldürüldüğünü belirledi.

Sağlık ekipleri ve jandarma yaptıkları ilk incelemeden sonra emekli öğretmenin cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi.

Jandarma ise olayla ilgili olarak çok yönlü soruşturma başlattı.

Öte yandan Teyfik Y'nin normalde İzmir'de yaşadığı ancak zaman zaman dinlenmek için bağ evine gelip burda vakit geçirdiği öğrenildi.