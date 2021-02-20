İzmir'de vahşet! Boğularak öldürülen genç kızın cansız bedeni ormanda bulundu

İzmir’in Menderes ilçesinde dün akşam saatlerinde bir orman çalışanı, Atatürk Mahallesi’nde ağaçların arasında battaniyeye sarılı bir kadın cesedi buldu. Durumun jandarmaya bildirilmesiyle olay yerine gelen ekipler, bölgeye şerit çekti.

Ekiplerin incelemesinde, kadın cesedinin 20 yaşındaki Ayşe Nazlı Kınacı’ya ait olduğunu ve genç kızın 15 Şubat’tan beri kayıp olduğu öğrenildi. Olayın emniyete bildirilmesiyle Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri cinayet ile ilgili soruşturma başlattı. Genç kızın cansız bedeni gerekli incelemelerin ardından adli tıp kurumu morguna gönderildi.

En son sevgilisinin yanına gittiği öğrenildi

Soruşturma kapsamında cansız bedeni bulunan Ayşe Nazlı Kınacı’nın, 12 Şubat’ta evden çıkarak Seferihisar ilçesinde oturan sevgilisinin yanına gittiği belirlendi. Bu bilgi üzerine gözaltına alınan sevgili R.S, genç kız ile tartıştığını ve evden çıktıktan sonra kendisini bir daha görmediğini söyledi. Olay gününe ait güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Ayşe Nazlı Kınacı’nın sevgilisinin evinden çıktıktan sonra T.Ö.İ’ye ait araca bindiği belirlendi. Jandarma ekiplerinin Seferihisar’da yakaladığı T.Ö.İ polise teslim edildi.

Genç kızı boğarak öldürmüş

Gözaltına alınmak üzere emniyete götürülen şüphelinin çelişki ifadelerde bulunduğu ve sonrasında cinayeti işlediğini itiraf ettiği ortaya çıktı. T.Ö.İ ifadesinde, Ayşe Nazlı Kınacı ile parkta tanıştığını sonrasında araçta birlikte zaman geçirdiklerini söylediği belirtildi. Daha sonra Ayşe Nazlı Kınacı ile tartıştığını söyleyen T.Ö.İ, sinirlenerek genç kızı elleri ile boğduğunu itiraf etti.

Ayşe Nazlı Kınacı’yı katlettikten sonra battaniyeye sarıp aracına yerleştirdiği öğrenilen T.Ö.İ’nin, cesetten kurtulmak için cesedi ormanlık alana attığı belirtildi. 20 yaşındaki genç kızı canice öldüren T.Ö.İ işlemlerinin tamamlanması ardından adliyeye sevk edilecek.