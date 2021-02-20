İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Denizli'de kumar operasyonu: 22 kişiye 99 bin TL ceza kesildi!
Denizli'de kumar operasyonu: 22 kişiye...
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında silahlı soyguna uğradı
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında...
Yarın o iki ilde kar tatili
Son Dakika
Yarın o iki ilde kar...
Kafe ve restoranların açılmasında hangi önlemler alınacak? İşte TSE standartları..
Son Dakika
Kafe ve restoranların açılmasında hangi...

İzmir'de vahşet! Boğularak öldürülen genç kızın cansız bedeni ormanda bulundu

İzmir'de 15 Şubat'tan bu yana kayıp olan 20 yaşındaki Ayşe Nazlı Kınacı'nın cansız bedeni ormanlık alanda bulundu. Genç kızın boğulduktan sonra ormanlık alana atıldığı öğrenilirken, cinayeti işleyen cani ise yakalandı.

20 Şubat 2021 Cumartesi 19:14
İzmir'de vahşet! Boğularak öldürülen genç kızın cansız bedeni ormanda bulundu
Takip Et:

İzmir’in Menderes ilçesinde dün akşam saatlerinde bir orman çalışanı, Atatürk Mahallesi’nde ağaçların arasında battaniyeye sarılı bir kadın cesedi buldu. Durumun jandarmaya bildirilmesiyle olay yerine gelen ekipler, bölgeye şerit çekti.

Ekiplerin incelemesinde, kadın cesedinin 20 yaşındaki Ayşe Nazlı Kınacı’ya ait olduğunu ve genç kızın 15 Şubat’tan beri kayıp olduğu öğrenildi. Olayın emniyete bildirilmesiyle Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri cinayet ile ilgili soruşturma başlattı. Genç kızın cansız bedeni gerekli incelemelerin ardından adli tıp kurumu morguna gönderildi.

En son sevgilisinin yanına gittiği öğrenildi

Soruşturma kapsamında cansız bedeni bulunan Ayşe Nazlı Kınacı’nın, 12 Şubat’ta evden çıkarak Seferihisar ilçesinde oturan sevgilisinin yanına gittiği belirlendi. Bu bilgi üzerine gözaltına alınan sevgili R.S, genç kız ile tartıştığını ve evden çıktıktan sonra kendisini bir daha görmediğini söyledi. Olay gününe ait güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Ayşe Nazlı Kınacı’nın sevgilisinin evinden çıktıktan sonra T.Ö.İ’ye ait araca bindiği belirlendi. Jandarma ekiplerinin Seferihisar’da yakaladığı T.Ö.İ polise teslim edildi.

Genç kızı boğarak öldürmüş

Gözaltına alınmak üzere emniyete götürülen şüphelinin çelişki ifadelerde bulunduğu ve sonrasında cinayeti işlediğini itiraf ettiği ortaya çıktı. T.Ö.İ ifadesinde, Ayşe Nazlı Kınacı ile parkta tanıştığını sonrasında araçta birlikte zaman geçirdiklerini söylediği belirtildi. Daha sonra Ayşe Nazlı Kınacı ile tartıştığını söyleyen T.Ö.İ, sinirlenerek genç kızı elleri ile boğduğunu itiraf etti.

Ayşe Nazlı Kınacı’yı katlettikten sonra battaniyeye sarıp aracına yerleştirdiği öğrenilen T.Ö.İ’nin, cesetten kurtulmak için cesedi ormanlık alana attığı belirtildi. 20 yaşındaki genç kızı canice öldüren T.Ö.İ işlemlerinin tamamlanması ardından adliyeye sevk edilecek.



Son Güncelleme: 20.02.2021 19:14
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
IzmirAyşe Nazlı KınacıCinayet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Üstün Ergüder kimdir? Üstün Ergüder Boğaziçi Üniversitesi olaylarında nasıl rol oynadı? Boğaziçi Üniversitesi eski rektörü Üstün Ergüder'in hayatı ve biyografisi
Üstün Ergüder kimdir? Üstün Ergüder Boğaziçi Üniversitesi olaylarında nasıl rol oynadı? Boğaziçi Üniversitesi eski rektörü Üstün Ergüder'in hayatı ve biyografisi
Acımasız baba iki oğlunu bacağından vurdu
Acımasız baba iki oğlunu bacağından vurdu
Yangında mahsur kalan çocukları için alevlerin arasında kaldı
Yangında mahsur kalan çocukları için alevlerin arasında kaldı
Polis memurunu şehit eden zanlı, cezaevinde kendini astı
Polis memurunu şehit eden zanlı, cezaevinde kendini astı
Korkutan facia! Samsun'da bina iş makinasının üstüne yıkıldı...
Korkutan facia! Samsun'da bina iş makinasının üstüne yıkıldı...
Adana'da cinayet! Miras kavgasında yeğenine kurşun yağdırdı
Adana'da cinayet! Miras kavgasında yeğenine kurşun yağdırdı

Popüler Haberler

İŞKUR Profil Oluşturma ve kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılır?
Leyla Hanım filminin oyuncuları belli oldu mu ?
2021 yılında bekçi maaşları ne kadar oldu? 2021 lisans veya ön lisans mezunu olan bir bekçi maaşları
21 Şubat 2021 Pazar fındık fiyatları ne kadar? Fındık bugün kaç TL? İl İl Ticaret Borsası ve TMO güncel fındık fiyatları son durumu
Seksenler Butik Ali kimdir? Gerçek adı nedir? Hakan Bulut nereli, yaşı kaç?
100.000 TL'ye kadar alınabilecek 2. el arabalar listesi
2021 yılında öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? MEB 2021 kaç öğretmen ataması olacak? Öğretmen atama tarihleri
ALES sonuçları ne zaman açıklanır, sınav sonuçlar için tarih belli mi?
Evlenme yeterlilik belgesi nasıl alınır? 2021 Evlenme yeterlilik belgesi
Türk telekom 10 gb bedava internet nasıl yapılır? 2021
Merkez Bankası Faiz indirimi son dakika! Merkez bankası PPK toplantısı ne zaman bitecek? PPK toplantı sonucu ne zaman açıklanacak?
Çukur Azer Vartolu'yu Öldürecek Mi? Yeni Bölümde Aliço Ölecek Mi?
Uyanış Büyük Selçuklu yeni sezonda devam edecek mi, final mi yapacak?
Uyanış Büyük Selçuklu Sultan Melih Şah ve Sencer kavuşabilecek mi?
Bülent Çolak Show TV Kırmızı Kamyon oyuncu kadrosuna katıldı
Kardeşlerim dizisi ne kadar izlendi?
ALES sınavında 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? ÖSYM ALES puan hesaplama nasıl yapılır?
20 Şubat 2021 Cumartesi Reyting sonuçları dizi reyting sıralamasında kim birinci oldu?
19 Şubat 2020 Çarşamba fındık fiyatları ne kadar? Fındık bugün kaç TL? İl İl Ticaret Borsası ve TMO güncel fındık fiyatları son durumu
Acemi Anneler dizisi Beyza kimdir? Melis Yıldıran'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar
Acemi Anneler dizisine katılan Tolga Akman kimdir? Murat karakteri kimdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.