İzmir'de Türk karasularına itilen 19 göçmen kurtarıldı

Komutanlığı İzmir’in Dikili ilçesi açıklarında lastik botta bir grupin tespit edildiğini açıkladı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan konuyla ilgili açıklama geldi. Yapılan açıklamada Sahil Güvenlik ekiplerinin Yunanistan unsurları tarafından Türk Karasularına geri itilen göçmenleri kurtardığı bildirildi.

İçerisinde 19 göçmenin bulunduğu bottaki göçmenler sahil güvenlik ekiplerimiz tarafından kurtarıldı. Karaya çıkarılan 19 göçmenin ilk olarak sağlık kontrolleri gerçekleştirildi. Sağlık kontrollerinin ardından göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.