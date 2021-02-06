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İzmir'de Türk karasularına itilen 19 göçmen kurtarıldı

İzmir’in Dikili ilçesi açıklarında Türk karasularına gönderilen 19 göçmen kurtarıldı. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına gönderilen göçmenlere Türk Sahil Güvenlik ekipleri yardım etti.

06 Şubat 2021 Cumartesi 15:55
İzmir'de Türk karasularına itilen 19 göçmen kurtarıldı
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Sahil Güvenlik Komutanlığı İzmir’in Dikili ilçesi açıklarında lastik botta bir grup göçmenin tespit edildiğini açıkladı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan konuyla ilgili açıklama geldi. Yapılan açıklamada Sahil Güvenlik ekiplerinin Yunanistan unsurları tarafından Türk Karasularına geri itilen göçmenleri kurtardığı bildirildi.

İçerisinde 19 göçmenin bulunduğu bottaki göçmenler sahil güvenlik ekiplerimiz tarafından kurtarıldı. Karaya çıkarılan 19 göçmenin ilk olarak sağlık kontrolleri gerçekleştirildi. Sağlık kontrollerinin ardından göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.



Son Güncelleme: 06.02.2021 15:55
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Anahtar Kelimeler:
IzmirGöçmenSahil Güvenlik
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