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İzmir'de tek katlı alevlere teslim oldu! Yangının çıktığı ev kül yığınına döndü!

İzmir'in Bornova ilçesinde yangın! İzmir'de tek katlı evde çıkan yangın mahalledeki vatandaşları panik etti! İzmir'in Bornova ilçesinde bir evde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında ev kullanılamaz hale gelirken çıkan yangında herhangi bir can kaybının olmaması herkesi sevindirdi.

23 Ocak 2021 Cumartesi 22:40
İzmir'de tek katlı alevlere teslim oldu! Yangının çıktığı ev kül yığınına döndü!
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İzmir’de Tek Katlı Yanarak Küle Döndü!

İzmir Bonova ilçesinde, tek katlı evde çıkan yangın sebebiyle herkes panik oldu.

İzmir Bonova İlçesinde, tek katlı evde çıkan yangın yaşanan paniğin ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Ev kullanılamaz hale geldi.

Çıkan yangın saat 18.30 sularında Gürpınar Mahallesi 7012 Sokak üzerinde bulunan tek katlı evde çıktı. Evden çıkan dumanları gören vatandaşlar olayı itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri zorlu bir çalışmanın ardından evdeki yangını söndürdü. Yangının çıkma sebebinin elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor. Çıkan yangında yaralanan kimsesin olmaması herkesi sevindirdi. Yaralanma olmazken ev artık kullanılamaz hale geldi Çıkan yangın hakkında ilgili ekipler soruşturma başlattı.

İşte yangına ait görüntüler;



Son Güncelleme: 23.01.2021 22:40
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Anahtar Kelimeler:
İzmir Ev YangınıYangın
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