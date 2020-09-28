İzmir'de tartıştığı kişiyi iki bacağından vuran şahıs bekçilerden kaçamadı!

İzmir’in Bayraklı ilçesinde gece saatlerinde gerçekleşen olayda M.Ü. otoparkta Ümit E. İle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken M.Ü. Ümit E’yi bacaklarından vurarak kaçmaya çalıştı. Şüpheliyi bekçiler yakaladı.

Olay İzmir’in Bayraklı ilçesinde gece saat 01:30 saatlerinde gerçekleşti. Çok sayıda suç kaydı olduğu iddia edilen M.Ü. otoparkta yer kavgası nedeni ile Ümit E. İle tartışmaya başladı. Tartışmada iyice sinirlenen M.Ü. belinden çıkardığı tabanca ile Ümit E’yi bacaklarından vurdu.

Silah seslerini duyan çevre sakinleri hemen polis ve ambulans ekiplerini ararken zanlı M.Ü. kaçmaya çalıştı. Ümit E. İse sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahale sonrasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çevrede bulunan bekçiler de dahil tüm görevlilere merkezden zanlı ile bilgi verilirken 20 dakikadan fazla kaçan M.Ü bekçiler tarafından kıskıvrak yalandı. Tabancayı da üzerinde bulan bekçiler suçluyu polis ekiplerine teslim etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.