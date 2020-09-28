İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
İzmir'de vahşet! Emekli öğretmen kelepçe ile bağlanmış ve tüfekle öldürülmüş olarak bulundu
Son Dakika
İzmir'de vahşet! Emekli öğretmen kelepçe...
AB Konseyi Başkanı Charles Michel karantinaya alındı!
AB Konseyi Başkanı Charles Michel...
Erzurum'da otomobil, dorseli TIR'a çarptı! 5'i çocuk 7 kişi yaralandı
Erzurum'da otomobil, dorseli TIR'a çarptı!...
Fenerbahçe'den son dakika transfer hamlesi! Fabio Martins için atağa kalktı
Fenerbahçe'den son dakika transfer hamlesi!...

İzmir'de tartıştığı kişiyi iki bacağından vuran şahıs bekçilerden kaçamadı!

İzmir'in Bayraklı ilçesinde yaşanan olay korkuttu. Otoparkta yer kapma nedeni ile tartışan iki şahısın sözlü sataşması kısa sürede kavgaya dönüştü. Belinden tabancasını çıkararak tartıştığı kişiyi vuran zanlı 20 dakika kaçtıktan sonra bekçilere yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

28 Eylül 2020 Pazartesi 18:46
İzmir'de tartıştığı kişiyi iki bacağından vuran şahıs bekçilerden kaçamadı!
Takip Et:

İzmir’in Bayraklı ilçesinde gece saatlerinde gerçekleşen olayda M.Ü. otoparkta Ümit E. İle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken M.Ü. Ümit E’yi bacaklarından vurarak kaçmaya çalıştı. Şüpheliyi bekçiler yakaladı.

Olay İzmir’in Bayraklı ilçesinde gece saat 01:30 saatlerinde gerçekleşti. Çok sayıda suç kaydı olduğu iddia edilen M.Ü. otoparkta yer kavgası nedeni ile Ümit E. İle tartışmaya başladı. Tartışmada iyice sinirlenen M.Ü. belinden çıkardığı tabanca ile Ümit E’yi bacaklarından vurdu.


Silah seslerini duyan çevre sakinleri hemen polis ve ambulans ekiplerini ararken zanlı M.Ü. kaçmaya çalıştı. Ümit E. İse sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahale sonrasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çevrede bulunan bekçiler de dahil tüm görevlilere merkezden zanlı ile bilgi verilirken 20 dakikadan fazla kaçan M.Ü bekçiler tarafından kıskıvrak yalandı. Tabancayı da üzerinde bulan bekçiler suçluyu polis ekiplerine teslim etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 



Son Güncelleme: 28.09.2020 18:46
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
IzmirBayraklıOtoparkSilahlı Kavga1 Yaralı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bursa'da seyir halindeki araçta yangın çıktı!
Bursa'da seyir halindeki araçta yangın çıktı!
Lüks spor salonunda soyunma odasına kamera yerleştiren sapık, 30 kadını röntgenledi
Lüks spor salonunda soyunma odasına kamera yerleştiren sapık, 30 kadını röntgenledi
Antalya'da trafik magandaları hareket halindeki araçtan ayaklarını dışarıya uzattı
Antalya'da trafik magandaları hareket halindeki araçtan ayaklarını dışarıya uzattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ermenistan’a “geri çekilin” çağrısı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ermenistan’a “geri çekilin” çağrısı!
Kocaeli'nde galvaniz fabrikasında yangın çıktı!
Kocaeli'nde galvaniz fabrikasında yangın çıktı!
33 yasa dışı bahis sitesine erişim engeli getirildi
33 yasa dışı bahis sitesine erişim engeli getirildi

Popüler Haberler

Ücretsiz izine çıkarlan çalışanın primleri ödenir mi? 2020
Gelinim Mutfakta'nın yeni yarışmacısı Ümran Tunca ve kayınvalidesi Fatoş hanım kimdir?
Çiftlik hayvanları türleri ve çeşitleri nelerdir? 2020
BDDK'dan ev hanımlarına, öğrencilere, işsizlere kredi kartı müjdesi!
Şeker hastaları malülen emekli olma şartları nelerdir? diyabet hastalığı malulen emeklilik 2020
Emeklilere 422 TL ek gelir kapıda!
Kapıcı asgari ücret 2020
Bedelli askerlik kredisi için aranan şartlar nelerdir? 2020 Bedelli askerlik kredisi başvurusu nasıl olur?
Sgk işveren maliyeti oranları ne kadardır? 2020 Sgk işveren maliyeti nasıl hesaplanır?
Ptt emekli kredisi ne kadar veriyor? 2020 Ptt emekli kredisi faiz oranları ve limitleri
Akbank'dan anında 50.000 TL'ye kadar kredi kampanyası
Bordo Bereli maaşları ne kadardır? 2020 yılı Bordo Bereli asker maaşları
Behzat Ç. 1. Bölüm nerede yayınlanacak? Behzat Ç'yi nasıl izlerim? Hangi kanalda
E-Devlet vasiyetname sorgulama işlemi nasıl yapılır?
Bedelli askerlik 2020 sevk tarihleri belli oldu!
Rusya’da yıllara göre asgari ücret ve çalışma standartları 2020
Asgari ücretle çalışanlara AGİ üzerinden ek ödeme müjdesi!
Altın ne kadar oldu? 28 Eylül 2020 Pazartesi Güncel altın fiyatları 28 Eylül 2020 Pazartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 28 Eylül 2020 Pazartesi E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
Ön lisans ne zaman yatay geçiş yapabilir? 2020 Yatay geçiş şartları nelerdir?
Rüyada doğum veya hamilelik görmek ne demektir? Rüyada doğum veya hamilelik görmenin tabiri ve anlamı

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.