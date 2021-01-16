İzmir'de tarihi eser kaçakçılarına operasyon! 45 parça tarihi eser ele geçirildi! 16 kişi tutuklandı!

İzmir’de tarihi eser kaçakçılığı yaptığı kesinleşen kişiler hakkında İl Jandarma Komutanlığı tarafından operasyon düzenlendi. Zeytinlikte izinsiz alınan tarihi eserleri yurtdışına götürerek satmak isteyen 16 kişi operasyonlar sonucunda yakalandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı tarafında yapılan operasyonlar Torbalı ilçesine bağlı Karakızlar Mahallesinde gerçekleşti.

Jandarma ve Emniyet güçlerinin birlikte yürüttüğü operasyonlarda arazi sahibi C.G. ve M.P, Ö.T, T.A, L.B, Y.S, O.Ö, E.A, İ.C, F.D, E.D, V.Ö, E.Ö, N.A, E.A ve Suriye uyruklu olduğu kesinleşen M.M. kazı yaparlarken yakalandı.

Yapılan operasyonlar sonucunda 4 tarihi kase, 1 bronz yüzük, 1 mühür, bir bronz kolye ucu, çok sayıda bronz obje olmak üzere 37 parça bronz – gümüş sikke ve toplamda 45 tarihi eser ele geçirildi.

Yakalanan 16 suçlu emniyette yapılan işlemler sonucunda adliyeye sevk edildi.