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İzmir'de sahte içkiden can kayıpları artıyor! 6 kişi hayatını kaybetti

İzmir'de görme kaybı ve mide bulantısı nedeniyle hastaneye başvuran kişilerin sahte alkolden zehirlendiği öğrenildi. Son günlerde yaşanan olayda 6 kişi hayatını kaybetti.

10 Ekim 2020 Cumartesi 18:54
İzmir'de sahte içkiden can kayıpları artıyor! 6 kişi hayatını kaybetti
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İzmir’de sahte içkiden zehirlenerek hayatını kaybeden kişi sayısı 6’ya yükseldi. 16 kişinin hastanedeki tedavileri devam ederken soruşturma sürecindeki 10 kişi gözaltına alındı. Karabağlar, Konak, Bayraklı, Bonova ile Gaziemir ilçelerinde sahte içki içtiği iddia edilen 18 kişi mide bulantısı ve görme kaybı şikayetleriyle hastaneye başvurdu.


Tedavi altına alınan Çetin Esen, Mustafa Mayısa, Aydın Göksoy ile Adem Güneş hayatını kaybederken, tedavisi tamamlanan 2 kişi taburcu edildi.

10 kişi gözaltına alındı

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, aktar ve baharatçı dükkan 11 işyeri ile 2 depoya baskın yaptı. Operasyon sırasında sahte etil alkol ile içki sattığı tespit edilen 10 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü aktarılıyor.



Son Güncelleme: 10.10.2020 18:54
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IzmirSon DakikaSahte Içki
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