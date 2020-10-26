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İzmir'de sahte alkol bilançosu artıyor! Ölü sayısı 35'e yükseldi

Geçtiğimiz haftalarda patlak veren sahte alkol can almaya devam ediyor. Son gelen haberlere göre İzmir'de sahte alkol yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e yükseldi..

26 Ekim 2020 Pazartesi 00:09
İzmir'de sahte alkol bilançosu artıyor! Ölü sayısı 35'e yükseldi
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Geçtiğimiz haftalarda bir çok ilde patlak veren sahte alkol, can almaya devam ediyor. İzmir, İstanbul gibi büyükşehirler başta olmak üzere bir çok ilde rastlanan sahte alkol faciasında bugün de İzmir'de 3 kişi hayatını kaybetti. Son gelen bilgilere göre İZmir'de şuana kadar sahte alkol kurbanı kişi sayısı 35'e yükseldi.

Tatil beldesi Çeşme'de hayatını sürdüren Betül Yılmaz, kullandığı alkolun sahte olduğu iddiasıyla devlet hastanesi kaldırıldı. Devlet hastanesinde fenalaşan Yılmaz ardından Dokuz Eylül Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi ve burada ki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 76 yaşındaki Doğan Aksın isimli vatandaşta aynı şekilde sahte alkol tükettiği iddiasıyla rahatsızlandı ve İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz adam daha sonra başka bir özel hastanenin yoğn bakımında tedavi altına alındı ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.


35 yaşındaki Mehmet Doğan isimli vatandaşta sahte alkol tükettiği ve buna bağlı olarak rahatsızlandığı için hastaneye kaldırıldı ve tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Sahte alkol sebebiyle hayatını kaybettiği düşünülen 3 vatandaşın cenazeleri, yapılan incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kentte 9 Ekim'den bu yana sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle ölenlerin sayısı 35'e yükselmiş oldu.

Polis kentte sahte içki üreten ve ticaretini yapan şüphelilere yönelik operasyonları da sürüyor.

 



Son Güncelleme: 26.10.2020 00:09
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Anahtar Kelimeler:
Sahte AlkolIzmir Sahte Alkol
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