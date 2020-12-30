İzmir'de meydana gelen 4.3 büyüklüğünde deprem korkuttu!

30 Ekim tarihinde İzmir'deyaşanan 6.9 şiddetindeki deprem sonrası 116 vatandaş hayatını kaybetmişti. Büyük depremin ardından 3 bin 630 artçı deprem geçiren izmir halkı bugün bir depremle tekrar sarsıldı.

Urla ilçesine yakın bir yerde saat 16.40'ta 4.3 şiddetinde meydana gelen deprem İzmir'de ve çevre illerde hissedildi. AFAD'dan edinilen bilgilere deprem Ege Denizi açıklarına Urla'ya yakın bir bölgede meydana geldi. Depremin şiddeti 4.3 olarak kaydedilirken depremin 5.18 km derinlikte meydana geldiği kaydedildi.

Deprem tüm İzmir genelinde hissedilirken kısa süreli bir paniğe yol açtı. İlk belirlemelere ise herhangi bir can veya mal kaybı olmadığı bildirildi.

KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREMİ 4.4 OLARAK AÇIKLADI

Kandilli Rasathanesi'nden edinilen deprem verilerine göre İzmir'de yaşanan depremin şiddeti 4.4 olarak ölçülürken depremin yerin 14.5 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.