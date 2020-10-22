İzmir'de Metamfetamin operasyonu: 1 gözaltı

İzmir’in Bergama ilçesinde uyuşturucu madde olarak bilinen ve ticareti yapıldığı saptanan metamfetamin ile ilgili inceleme yapıldı. İncelemeler sonucunda A.İ.T isimli şahıs göz altına alındı.

Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada uyuşturucu madde olan metamfetamin sattığı belirlene A.İ.T. isimli şahıs içi polis ekipleri harekete geçti. Şüpheliyi evinde kıskıvrak yakalayan polis ekipleri evde yapılan incelemeler sonucunda 160 gram metamfetamine el koydu.

Gözaltına alınan A.İ.T. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.