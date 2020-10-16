İzmir'de korona virüs salgınına karşı yeni kararlar!

Koronavirüs pandemisi sonrasında başlayan normalleşme aşamalarında artan vaka sayılarına karşı Valilikler önlem almaya devam ediyor.

Özellikle son günler büyükşehirlerde vaka sayılarında ki artışı hızının artması sonucu Valilikle yeni tedbirleri açıklamaya başladı.

İzmir Valiliği'de yeni tedbirleri açıklayan illerden birisi oldu.

Valillik tarafından yapılan açıklamada koronavirüs hastalığının yayılma hızının azaltılması ve hastalığın kontrol altına alınabilmesi için ;

ilk etapta 50 konaklama odası ve üzeri bulunan tesislerde alınması mecbur olan ‘Güvenli Turizm Sertifikasını artık 30 oda ve üzeri olan tesislerde 1 Ocak 2021 tarihine kadar alacak.

İl genelinde hastanelerde staj yapan öğrencilerin staj çalışmaları yüz yüze eğitimin başlayacağı tarihe kadar ertelendi.

Otogarda bulunan polis noktalarında görevli ekipler yurt içi seyahat edecek olan yabancı uyruklu kişilerin geçerli seyahat belgesi, yabancı kimlik kartı, ikamet izni veya geçerli yol izin belgelerinin kontrolünün sağlanması amacıyla gerekli sorgulama/doğrulama yetkisi verilecek.