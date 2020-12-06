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İzmir'de komşu kavgası kanlı bitti: 1 ölü

İzmir'de bir süredir husumetli olduğu komşusunun evine giden şahıs, yanındaki silahla komşusunu vurup olay yerinden kaçtı. Zanlı, polis ekiplerinin çalışması sonucu kıskıvrak yakalandı.

06 Aralık 2020 Pazar 19:02
İzmir'de komşu kavgası kanlı bitti: 1 ölü
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Dün gece saat 03.30’da Gökdere Mahallesi’nde meydana gelen olayda, bir süredir husumetli olan Kamil Tokmak ile komşusu Bekir Ş. Henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Bekir Ş., komşusu Kamil Tokmak’ın kapısına dayanarak elindeki tabancayla ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Mahalle sakinleri ekiplere haber verdi

Vücuduna çok sayıda mermi isabet eden Tokmak kanlar içerisinde kalırken, silah sesini duyan mahalle sakinleri ekiplere haber verdi. Kamil Tokmak, sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Tokmak’ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Zanlı kaçmaya çalıştı

Olayın ardından katil zanlısı Bekir Ş, olay yerinden cipiyle kaçmaya çalıştı. Bir süre sonra polis ekiplerine takılan zanlı, otomobilinden inerek koşarak kaçtı. Polis ekipleri şahsı, saklanmak üzere gittiği evde kıskıvrak yakaladı. Bekir Ş, gözaltına alınmak üzere emniyete götürüldü.



Son Güncelleme: 06.12.2020 19:02
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Anahtar Kelimeler:
IzmirKomşuPolisKamil TokmakBekir ş
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