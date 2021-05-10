İzmir’de kız kaçırma kavgasında 1 ölü, 1 yaralı

İzmir’in Karabağlar ilçesi Çalıkuşu Mahallesi’nde gerçekleşen olayda iki grup aralarında kız kaçırma husumeti yüzünden kavga etti. Tartışma sırasında pompalı tüfeler ve tabancalarda yer alırken Yiğit Çoban (23) tabanca mermisiyle, G.D.(34) ise bacağına isabet eden saçmalarla yaralandı.
23 yaşındaki Yiğit Çoban tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı. Hafif yaralanan G.D’nin sağlık durumu ise iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken polis ekipleri çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. G.D hastane sonrası Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’ne götürüldü.
Son Güncelleme: 10.05.2021 14:07