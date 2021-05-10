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İzmir’de kız kaçırma kavgasında 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika haberine göre İzmir’in Karabağlar ilçesinde kız kaçırma olayı kötü sonuçlandı. İki grup arasında çıkan çatışmada bir kişi hayatını kaybederken bir kişi ağır yaralandı.

10 Mayıs 2021 Pazartesi 14:07
İzmir’de kız kaçırma kavgasında 1 ölü, 1 yaralı
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İzmir’in Karabağlar ilçesi Çalıkuşu Mahallesi’nde gerçekleşen olayda iki grup aralarında kız kaçırma husumeti yüzünden kavga etti. Tartışma sırasında pompalı tüfeler ve tabancalarda yer alırken Yiğit Çoban (23) tabanca mermisiyle, G.D.(34) ise bacağına isabet eden saçmalarla yaralandı.

Çalıkuşu Mahalle sakinleri silah sesleri duyması üzerine telaşlanırken yerde kanlar içinde yatan Yiğit Çoban'ı gördü. Olay yerine çok sayıda polis ekipleri ve 112 sağlık ekipleri gönderildi. Ağır yaralanan Yiğit Çoban Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken hafif yaralanan G.D ise İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

23 yaşındaki Yiğit Çoban tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı. Hafif yaralanan G.D’nin sağlık durumu ise iyi olduğu öğrenildi.  Olayla ilgili soruşturma başlatılırken polis ekipleri çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.  G.D hastane sonrası Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’ne götürüldü. 


Son Güncelleme: 10.05.2021 14:07
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Anahtar Kelimeler:
IzmirCinayetKız Kaçırmaçalıkuşu Mahallesi
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