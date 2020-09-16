İzmir'de iki husumetli grup arasında silahlı kavga! 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı

İzmir’in Konak ilçesinde saat 03.00 sıralarında Hasan S. (29), otomobiliyle seyir halindeyken sokakta oturan ve aralarında husumet olan Ajnan Uslular (23) ile Sabri A.’ya (22) tabancayla ateş açtı.

Saldırıya uğrana Sabri A. ile Hasan S.’de ateş açarak karşılık vermeye başladı. İki grup arasında çıkan çatışma sırasında Hasan S. Başından, Uslular boyun ve göğüs kısmından, Sabri A. ise bacak, kol ve omzundan yaralandı.

Bir kişi öldü, iki kişi ağır yaralandı

Çevredeki vatandaşlar yaralıları kendi olanaklarıyla hastaneye götürdü. Tedaviye alınan yaralı Ajnan Usluluar bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaralı Sabri A. ile Hasan S.’nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu, Metin A’nın ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtiliyor.

Olayı müteakip kavgaya karışan kişilerin yakınları da hastaneye geldi. Sıkı tedbirlerin alındığı bahçede gergin anlar yaşanırken, hastane çevresinde çok sayıda polis ekibi geldi. Uslular’ın hayatını kaybettiğini duyan yakınları sinir krizi geçirdi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.