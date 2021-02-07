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İzmir’de iki deprem!

Geçtiğimiz günlerde de art arda depremlerin meydana geldiği İzmir’de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 4.1’in hemen ardından 4.0 büyüklüğünde bir deprem daha görüldü.

07 Şubat 2021 Pazar 01:00
İzmir’de iki deprem!
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İzmir civarında 19.09 sularında 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. AFAD’ın yaptığı açıklamalara göre deprem Ege Denizi’nde, Karaburun açıklarında meydana geldi. Depremin derinliğinin ise 7,08 km olduğu bildirildi. Meydana gelen deprem hiçbir mal ve can kaybına sebep olmamasına rağmen vatandaşları korkuttu.

 

Bu depremden iki saat sonra noktada bir deprem daha meydana geldi. Saat 21.22’de gerçekleşen deprem 4.0 büyüklüğündeydi. Bu depremin derinliği 7,03 olarak belirlendi. Arka arkaya meydana gelen bu depremler halkın daha da paniğe kapılmasına neden oldu. Bu depremler herhangi bir hasara sebep olmasalar da tüm Türkiye bu gerçekleşen depremler yüzünden gergin durumda ve endişeli. 



Son Güncelleme: 07.02.2021 01:00
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Anahtar Kelimeler:
AfadIzmirDepremEge DeniziKaraburun
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