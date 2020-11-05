İzmir'de evden eve nakliyatçıların deprem fırsatçılığı

Merkez üssü İzmir Seferihisar olan 6.6 büyüklüğündeki depremde zarar gören binalarla ilgili hasar tespit çalışmaları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatıldı. Evleri asar gören ve duvarları çatlaklarla dolu ve bir bölümü yıkık olan evlerden vatandaşlar yavaş yavaş taşınmaya başladı.

Taşınma telaşına düşen vatandaşlar tepkili

Korku içerisinde olan vatandaşlar daha güvenilir yerler arayışına girdiler.

Evlerinden taşınma telaşı içerisinde olan bir çok depremzede eşyalarının taşınması için nakliyecilerle anlaşıyor.Ancak krizi fırsata çeviren bazı vatandaşlar yüzünden normalde taşıma ücretleri 900-1000 TL olan nakliyecilerin 1500-2500 TL arası ücret istemesine vatandaşlar tepki gösterdi.

Evden eve nakliyatçıların kısa mesafede az eşyaları taşımaya bile bin 500 ile 2 bin 500 lira fiyat verdiği görüldü.

Deprem sonrasında taşınma telaşına düşen vatandaşlar bu duruma tepki gösterdi.

