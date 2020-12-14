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İzmir’de dereden geçmeye çalışan araç sele kapıldı, 2 kişi kayboldu

İzmir'e bağlı Menderes ilçesinde bulunan dereden geçmek isteyen bir araç sele kapıldı. Araç içindeki 3 kişi selden kendi imkanlarıyla kurtulurken diğer 2 kişi kayboldu.

14 Aralık 2020 Pazartesi 15:53
İzmir’de dereden geçmeye çalışan araç sele kapıldı, 2 kişi kayboldu
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İzmir' Menderes'te bulunan Dereköy Mahallesi ve Görece Mahalleleri arasındaki dereden araçlarıyla karşıya geçmeye çalışan 5 kişi taşan derenin sularına kapıldı. Olayda 2 kişi sel sularına kapılarak kayboldu.

Olay dün akşam saatlerinde meydana geldi. Çakallar Mevkiinde yaşanan olayda dereden geçmeye çalışan hafif ticari araç sağanak yağış nedeniyle taşmış olan derenin sularına kapıldı. Aracın içindeki 5 kişiden 3'ü kendi olanaklarıyla kurtularak derenin kıyısına çıktılar.

İhbar edilmesi üzerine belirtilen adrese jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.  İtfaiye ve  AFAD ekiplerinin desteye geldiği olay yerinde selde kaybolan diğer 2 kişi için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Yapılan aramarın bir sonuç vermemsi üzerine çalışmalar durduruldu.

Sele kapılan araç olay yerinden yaklaşık 800 metre kadar uzakta bir yerde bulunurken, ekiplerin arama kurtarma çalışmalarına sabah saatlerinde  devam edecekleri öğrenildi.



Son Güncelleme: 14.12.2020 15:53
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Anahtar Kelimeler:
IzmirSelDere2 Kişi Kayıp
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