İzmir’de deprem!

İzmir’in Ege Denizi açıklarında bugün de bir deprem meydana geldi. AFAD tarafından 4.4 büyüklüğünde meydana geldiği açıklanan deprem 09.02.2021 - 10:30:34 tarihinde gerçekleşti. Depremin hangi kesimlerden hissedildiğine dair henüz kesin bir açıklama yapılmasa da depremin derinliği AFAD tarafından 5.29, boylamı 26.4172, enlemi ise 37.7655 olarak belirlendi.

ise depremin’da gerçekleştiğini açıkladı.’ye göre depremin büyüklüğü 4.2, derinliği 5.0, boylamı 26.3808, enlemi ise 37.7492 olarak belirlendi.

Son günlerde neredeyse her gün İzmir yakınlarında 4 büyüklüğünde depremlerin meydana geliyor oluşu vatandaşları korkuttu.

